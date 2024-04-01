國會改革掀戰場！傅崐萁指「躁鬱」 柯建銘：在立院30年何等淡定
近日朝野針對國會改革議題交鋒，立法院司法法制委員會今（1）日安排審查《立法院職權行使法》修正草案，國民黨立院黨團總召傅崐萁說，柯建銘這個會期躁鬱症與不斷焦慮可以諒解。柯建銘則回應佛印所言「心中想什麼，講出什麼話」，應該是傅很躁鬱，自己則是何等淡定，在立法院30年對法案清楚、邏輯清晰，反觀對方習慣當「花蓮王」，做事鴨霸、強勢，把整個國民黨載到失速列車、衝向懸崖，一起淪為「違憲兵馬俑」。
記者陳威叡／台北報導
新會期展開，朝野針對國會改革議題交鋒，柯建銘認為國民黨所提修法是毀憲亂政，傅崐萁「押整個黨去撞牆」，傅崐萁回應，可以諒解柯建銘這個會期的躁鬱，但不管執政黨如何反抗，終究要面對人民，醜媳婦還是要見公婆。
對此柯建銘說，北宋佛印法師說過，「心中想什麼，講出什麼話」，應該是傅崐萁很躁鬱，自己則是何等淡定，在立法院30年來對法案清楚、邏輯清晰，而傅崐萁過去長期習慣當「花蓮王」，做事鴨霸、強勢，造成國民黨內部不滿聲浪也有，只是不敢講出來，這種行為是把整個國民黨載到失速列車、衝向懸崖，一起淪為「違憲兵馬俑」。
而傅崐萁諷刺「柯建銘並不是大法官」等語，柯建銘則說，自己從來不敢自稱大法官，這是傅對自己的揶揄之語而已，自己在立法院30年，黨團總召做了23年，參加朝野協商超過700場，看過的法案至少2000種以上，邏輯訓練與傅「長年在地方耕耘」是不同的，請傅崐萁補足《憲法》與法律常識，以免出糗。