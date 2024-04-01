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台中港警首位女中隊長上任　 27歲小清新朱宇莉熱舞社照片被神出

朱宇莉高中時期是熱舞社的舞監，舞藝高超。（圖／翻攝衛道中學高中部女熱舞社V-Day臉書，2024.04.01）
朱宇莉高中時期是熱舞社的舞監，舞藝高超。（圖／翻攝衛道中學高中部女熱舞社V-Day臉書，2024.04.01）

記者顏幸如／台中報導

台中港務警察總隊日前人事異動，出現成立半世紀以來首位女性中隊長，且只有27歲！調任台中港警總隊不到一年的朱宇莉是在地人，網友發現，當年她就讀衛道中學時，是學校熱舞社的舞監，個性開朗活潑，上課忍不住「莫名的開始跳舞」，更令同學羨慕不已的，是腰瘦又前凸後翹的曼妙身材。

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▲年僅27歲的朱宇莉，是台中港務警察總隊成立半世紀以來首位女性中隊長。（圖／台中港警總隊提供，2024.04.01）
▲年僅27歲的朱宇莉，是台中港務警察總隊成立半世紀以來首位女性中隊長。（圖／台中港警總隊提供，2024.04.01）
台中港務警察總隊陽剛氣息重，自1973年成立以來，歷任各中隊長皆由男性擔任，日前人事異動，27歲的警務員朱宇莉接任南突堤中隊長一職，成為台中港警總隊有史以來的首任女性中隊長。

港警總隊表示，朱宇莉畢業於中央警察大學行政系第85期，畢業後分發到警政署保一總隊擔任分隊長，曾帶隊支援雙十國慶勤務、跨年活動安全維護勤務、配合檢疫所執行防疫等工作。因家住台中市，去年5月調任台中港警總隊返鄉服務，期間擔任「關老師」角色，走訪基層巡迴諮詢，關心同仁身心健康。

▲朱宇莉高中時期經常和社團同學到各地征戰。（圖／翻攝衛道中學高中部女熱舞社V-Day臉書，2024.04.01）
▲朱宇莉高中時期經常和社團同學到各地征戰。（圖／翻攝衛道中學高中部女熱舞社V-Day臉書，2024.04.01）
港警隊形容朱宇莉個性爽朗、積極進取、巾幗不讓鬚眉。有媒體發現，朱宇莉高中時期是衛道中學熱舞社的舞監，過去參與公開活動的照片也被神出，個人臉書也有許多大學時期和同學參加熱舞表演的照片。社團粉專形容她「腰瘦又前凸後翹，有令人羨慕不已的曼妙身材」、「常常以奇怪的姿勢上課，上課會莫名的開始跳舞」、「在路上看到認識的人會不顧形象的大叫，常常大笑停不下來」。

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