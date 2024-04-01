iPhone 16手機殼照曝！相機對角排列「變長條」、傳增拍照快捷鍵
蘋果將在6月11日舉辦WWDC24開發者大會，該場會以6大系統更新為主，而民眾最關注的還是在下半年9月份到iPhone新機，今年預計會推出iPhone 16系列，但現在就已經不少爆料大神出動，根據外媒MacRumors報導指出，有爆料客稱拿到iPhone 16 保護殼的實機圖片，從中發現主鏡頭的排列可能會從對角改成直條排列。
記者周淑萍/綜合報導
iPhone的一舉一動向來就是科技焦點，現在就有爆料客稱自己取得iPhone 16新機的保護殼，而最大的改變就是外界熱議的相機位置，目前現行的iPhone 15是由斜對角設計，因此保護殼為類似方形的挖洞設計，而iPhone 16傳聞會說採用垂直排列，最新流傳的保護殼也正好吻合外界的猜測，為直條設計。
iPhone 16相機設計傳言會類似2017年推出的iPhone X，雙鏡頭會採用垂直排列，據了解，會從斜對角改為垂直排列，只要是為了蘋果Vision Pro，為了擴大Vision Pro空間影片的拍攝功能，需要將2個鏡頭垂直排列在一起，如果一個鏡頭發生偏移，在3D畫面就會變得有出入。此舉可以提高iPhone 16功能運用，或許同時也能促進Vision Pro打進一般日常生活，而非科技玩家專屬配件。
不僅僅iPhone 16，日前也有傳聞指出會了提高iPhone 16 Pro和iPhone 16的差異化，有可能會在iPhone 16 Pro加入實體拍攝按鍵，讓用戶長按之後就能直接進行拍攝，且採用電容式的觸控功能，可以是快門鍵也能預設為截圖，預料可能調整對焦點和放大縮小等功能。但最後蘋果會端出那些功能，可能還是要等到9月官方舉辦發表會後才會有明確的答案。