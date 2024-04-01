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愚人節由來曝！BBC「騙過全英國」封整人王　台灣經典惡作劇盤點

▲台灣歷史上有不少經典的愚人節惡作劇，台灣啤酒就曾在2019年愚人節預告推出水塔安裝服務。（圖／翻攝自台啤臉書粉專）
▲台灣歷史上有不少經典的愚人節惡作劇，台灣啤酒就曾在2019年愚人節預告推出水塔安裝服務。（圖／翻攝自台啤臉書粉專）

記者賴禹妡／綜合報導

今（1）日為一年一度的愚人節，不僅許多人出招惡整好友，各家餐飲也推出「愚人節限定版本」。事實上，愚人節的由來說法不只一個，但全球最熱衷愚人節的機構之一，非英國廣播公司BBC莫屬，早在70年前就開啟大規模荒唐騙局，《NOWnews》也整理了台灣歷史上經典的愚人節惡作劇，現在就一起來看看吧！ 

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愚人節由來 
愚人節其實並沒有確切典故，其中一種說法是源自於法國改曆法，16世紀時法國查理9世統一新年日期為1月1日，引起守舊派不滿，依舊在4月1日過新年送禮，改革派則為了嘲笑他們，而故意在4月1日送假禮物；另一種說法則是源自古羅馬，人們會為了慶祝春天到來而互相開玩笑而制定的節日。 

▲交換禮物最怕抽到沒有用又不喜歡的東西，只能堆在角落當積灰塵。（圖／擷取自pexels）
▲愚人節由來其中一種說法是，法國統一新年日期後，改革派則為了嘲笑守舊派，故意在4月1日送假禮物。（示意圖／擷取自pexels）
BBC榮登整人王 
英國廣播公司BBC已經連續多年認真度過愚人節，BBC在1957年愚人節，節目《廣角鏡》就曾報導位於瑞士一顆能生長義大利麵的樹，片段長達3分鐘。由於70年前英國並不流行義大利菜，許多英國民眾信以為真，數百人打電話至BBC確認真實性，甚至詢問該如何種植義大麵樹，超荒唐的事件被CNN封為「良好聲譽新聞機構史上最成功的騙局」。 

不只如此，BBC於1965年愚人節訪問一名倫敦大學教授，該教授聲稱自己已研發出新技術「smellovision」，氣味能到透過電波傳輸出電視外，後續還真的有觀眾向BBC投信，表示自己聞到了電視機傳出來的香味。BBC在1980年愚人節則是稱倫敦地標大笨鐘改為數位化時鐘；2008年愚人節釋出南極企鵝飛往雨林過冬的紀錄片《飛天企鵝》（Flying Penguin）。 

台灣經典愚人節惡作劇 
其實台灣歷史上也有不少經典的愚人節惡作劇，台灣啤酒2019年愚人節就曾在臉書粉專公告，台啤將推出水塔安裝服務，可以從啤酒廠內直接拉管線到水塔裡，只要打開水龍頭就能暢飲生啤、洗啤酒浴。 

▲台灣啤酒2019年愚人節就曾在臉書粉專公告，台啤將推出水塔安裝服務。（圖／翻攝自台啤臉書粉專）
▲台灣啤酒2019年愚人節就曾在臉書粉專公告，台啤將推出水塔安裝服務。（圖／翻攝自台啤臉書粉專）
另外，蝦皮購物2021年3月底也曾拍攝影片講解起源，描述歷史上第一筆交易是來自海洋中的蝦子，使用身上剝落的蝦幣進行交易，整支影片模仿Discovery頻道風格，看起來煞有其事，讓許多網友不爭氣地嘴角上揚。 

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