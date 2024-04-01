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江宏傑官司戰勝福原愛！甜曬「女友視角」照　親洩感情現況

▲江宏傑和福原愛的官司勝訴，他今日PO出女友視角照，親自透露感情現況。（圖／江宏傑臉書）
▲江宏傑和福原愛的官司勝訴，他今日PO出女友視角照，親自透露感情現況。（圖／江宏傑臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

台灣桌球好手江宏傑與福原愛的跨國離婚官司纏鬥近3年，終於在上個月15日福原愛同意和解，讓家人返台，兩人官司順利落幕。江宏傑恢復單身後，日前受訪時表示，「沒有什麼新的進展，希望自己準備好再接受下一個對象」。今（1）日他突然在社群上PO出多張照片，寫上「女友視角」，卻又在下面註記「單身狗日常」透露自己仍是一個人。

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▲福原愛穿著薄荷綠的洋裝，顯得青春洋溢。（圖／福原愛小紅書）
▲福原愛上個月和江宏傑和解，結束長達3年的離婚官司。（圖／福原愛小紅書）
▲江宏傑PO出帥照，笑稱是女友視角。（圖／江宏傑臉書）
▲江宏傑PO出帥照，笑稱是女友視角。（圖／江宏傑臉書）
江宏傑今日更新社群，放上多張近照，他寫道「女友視角？」照片中他拿著相機對著外頭拍攝，坐在他對面的友人則拍下他的樣子，看上去真的挺像女友視角，不過江宏傑也在貼文中Hashtag「單身狗日常」，強調自己離婚後依然單身中。

▲江宏傑離婚後感情世界備受關注，他強調目前沒有新對象。（圖／江宏傑臉書）
▲江宏傑離婚後感情世界備受關注，他強調目前沒有新對象。（圖／江宏傑臉書）
由於今日是愚人節，有粉絲以為他想假裝有對象，留言表示「愚人節？」江宏傑笑回「欸～～～～～放錯天」。江宏傑的帥氣外型，引來網友大讚，「祝早日覓得對的人，你值得更好的」、「愚人節說自己單身，我不相信耶，但真的好好看」、「帥成這樣真的是合法的嗎？」、「變成快樂的歐巴，要越來越幸福喔！」、「是Aila視角」，隨後他也在留言區證實，其實照片是家人的視角。

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