NBA附加賽生死鬥！一文看完剩餘賽程強度　太陽硬爆、勇士拉尾盤

Curry轟33分、K湯砍關鍵三分！勇士117：113馬刺　拉開與火箭勝差

▲金州勇士一哥Stephen Curry轟全場最高33分帶隊奪勝，領先休士頓火箭2場勝差。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士一哥Stephen Curry轟全場最高33分帶隊奪勝，領先休士頓火箭2場勝差。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

NBA金州勇士賽前僅與西區第11名的休士頓火箭僅有1場勝差，勇士今（1）日客場出戰聖安東尼奧馬刺，靠著Stephen Curry轟下全場最高33分，與末節Klay Thompson一記關鍵三分，終場就以117：113擊退馬刺收下4連勝。此外，隨著勇士在今日贏球，以及火箭不敵達拉斯獨行俠，勇士將勝差拉開至2場。

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開賽馬刺就展現近期3連勝的氣勢，首節打出34：27的攻勢，次節保有領先優勢，上半場結束，馬刺以60：52領先勇士，其中馬刺射手Cedi Osman與Zach Collins、Victor Wembanyama在上半場得分就上雙，分別拿下15分、11分與10分。

進入第三節馬刺火力降溫，單節命中率僅33.3％，勇士在Draymond Gree單節4投4中、11分的帶領下，打出37：21攻勢逆轉戰局，勇士也帶著89：81領先進入決勝節。

末節馬刺回穩，但勇士仍靠著Klay Thompson在末節僅剩40秒時，在弧頂投進一顆奠定比賽勝利的三分球帶走比賽，終場勇士就以117:113擊退馬刺收下4連勝。

勇士Stephen Curry本場出戰33分鐘，全場23投12中、三分球15投7中，攻下33分、8助攻與1籃板，Klay Thompson本場則是先發出戰，登場29分鐘，投藍13中5、三分球8中2，拿下13分、3助攻、2籃板，其中Klay Thompson在本場比賽後，生涯三分進球數來到2450顆，追平帥哥射手Kyle Korver，並列歷史第6。

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