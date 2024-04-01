寶林中毒案沒人知道該怎麼處理？郭正亮透內幕：這連中國都怕
台北市「寶林茶室」食物中毒案持續延燒，近日在死者血液檢出「米酵菌酸」，而目前認為對米酵菌酸中毒最有研究的是就是中國大陸。前立委郭正亮昨（31）日就表示，「這個是劇毒，大陸也是很害怕，請問衛福部食藥署為什麼沒準備？」
記者莊蕙如／台北報導
郭正亮在政論節目中表示，像這種中毒的事情就是要尊重科學，中國大陸前一個案子是在黑龍江，大概是在2018年的時候，然後中毒的那個東西台灣沒有，郭正亮也坦言，「木耳是很常見的食物，過去怎麼都沒出過事？坦白講我真的不知道是哪裡出問題。」
郭正亮強調，大家都不知道這是什麼原因，不是個好現象，還有河粉也是，他指出「這個事情有幾個點很明顯，如果真的是關心台灣的食安，大陸在這十幾年來有過好幾次事件，請問食藥署為什麼沒有備品？」
郭正亮更是指出，「米酵菌酸是劇毒，大陸也是很害怕，如果不是彰化基督教醫院有備品，我們還不知道怎麼去弄出這個東西、怎麼去做試驗。」
郭正亮說，如果跟大陸的關係不錯，那搞不好大陸的醫療體系已經累積了一些經驗，知道怎麼急救，他無奈表示，「我們海基會還可以去問，不然現在你真的不知道怎麼辦。」
郭正亮也分享，「今天中午老婆留一個很好吃素食在冰箱，我一打開是粿條，當場不敢吃。」