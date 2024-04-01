日舞團Avantgardey登大港開唱跳金曲 死守「妹妹頭」護商業機密
日本神級舞團Avantgardey昨（31）日登上大港開唱音樂祭舞台，除了演出改編「保庇」、「妳是我的花朵」等金曲，還大跳動漫主題曲〈Idol〉及「冰棒舞」，大大炒熱現場氣氛。Avantgardey受訪時被問到如何保持瀏海柔順，成員們笑著表示：「這是機密。」
記者張一笙/綜合報導
Avantgardey在大港開唱音樂祭的「南霸天舞台」演出，不僅大跳動畫「我推的孩子」主題曲〈Idol〉，以及「肌肉魔法使-MASHLE-」主題曲〈Bling-Bang-Bang-Born〉等歌曲，還結合了〈保庇〉、〈姊姊妹妹站起來〉、〈妳是我的花朵〉等歌曲來改編舞步進行演出。除此之外，Avantgardey還全程用中文與樂迷們互動，並在表演間隔時教導樂迷們他們的舞步，台上、台下合舞頓時成為全場矚目焦點。
被問到如何一邊熱舞一邊保持瀏海柔順，Avantgardey成員們都表示：「這個像河童的髮型是造型師設計的，但至於為何瀏海不會動，這是商業機密。」總監Akane受訪也表示：「舞團過去大多選擇女歌手的歌曲，這次表演前有先調查台灣流行歌曲，加上要配合舞團的風格，才選出〈保庇〉、〈姊姊妹妹站起來〉、〈妳是我的花朵〉這幾首歌」，Akane表示：「不只我很喜歡，團員們也都很喜歡。」
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