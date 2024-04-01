金管會約談有租賃業想用視訊 ！王世堅痛批金融怪獸 黃天牧回應
去（2023）年網路爆紅的動畫影片「山道猴子的一生」，道出年輕人不顧後果透過融資租賃公司推出的「先買後付（BNPL）」業務，貸款買機車及改車，導致財務悲歌，金管會已約談3家上市櫃租賃公司。民進黨立委王世堅今（1）日爆料，聽說中租迪和高層竟要求「視訊」就好，他痛批不能讓這樣的「金融怪獸」吞食民眾權益，要求金管會約束。對此，金管會主委黃天牧表示，與中租接觸不只這次，去年都是面對面，這次剛開始邀請是有希望用視訊，但銀行局堅持面對面，因此就有來。
記者顏真真／台北報導
王世堅今日在立法院財政委員會質詢，他前陣子提出3大租賃公司對社會，尤其對年輕人造成的危害，金管會當下也約談3大租賃公司，但據他所知，最大的中租迪和聽說竟然回覆「視訊」就可以，他搞不懂這樣的「金融怪獸」吞食全體國民的權益，連最起碼官方對他們的約束，只是約談而已，竟然說「視訊」就可以，面對這樣可惡的公司，金管會要怎麼辦？
金管會主委黃天牧則表示，租賃公司尤其中租，「我們互動不是只有這次」，去年初BNPL盛行，金管會就有訂一個原則，有請他們帶到租賃公會討論，當時都有面對面，這次約談剛開始邀請，對方是有希望用「視訊」，在銀行局堅持面對面之下，他們就來了。