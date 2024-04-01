「先買後付」自律規範！金管會提3原則　違約金、遲延利息2擇1　

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她並透露，金管會有特別告訴租賃公會，在消費者資訊告知部分，要跟消費者說清楚，繳款期數、利率多少，萬一違約的時候，利率又是多少，這部分都要講清楚；再來若有遲延利息的話，違約金及遲延利息只能「2擇1」，不能2個都收，避免「1頭牛剝2層皮」。
另外，之前大學生與3C店家有發生一些詐騙案子，金管會也希望租賃業者對於商家也要有一些規範，如果是遞延商品，你也要告訴消費者萬一後續遞延商品無法繼續提供服務的時候，像是補習班、美容及醫美這些，它不是一次性服務提供，可能還會遞延性，如果後續發生任何服務無法提供，消費者就沒有繼續繳款的義務，這些都要讓消費者知道。
不過，據了解，目前台北市租賃公會BNPL部分目前只是草案，若確定會公告如北市租賃公會網站上。另外，一般認為影響較大的是中古汽機車融資這部分，也就是日前網路傳出租賃公司緊縮放款成數，這部分的自律規範因上周開會會員意見較多，還要再修改，因此，沒有這麼快出來。
至於台北市租賃公會目前所擬的BNPL自律規範，據了解，目前大致有5大面向，其中在消費者徵授信管理部分，要求核實消費者基本資料、確認信用狀況、還款能力、確認購買用途並定期檢視風險品質變化；有關合作商家徵授信管理部分，也要求核實商家基本資料、確認信用狀況、營業模式、營收狀況及定期檢視風險品質變化等。
在防範詐騙部分，也要定期檢查消費及合作商家徵授信管理，針對不尋常的交易狀況進一步查驗；對於財務風險管理，除定期檢視備抵呆帳提列及適足性，亦要追蹤觀察消費者與合作商家的徵授信管理風險，才能依情況調整交易額度；在資安風險管理方面，建置資安風險管理架構。另外，也要做好消費個人資料保護，並建立客訴管道及處理方針，積極回應消費者爭議。
不過，目前台北市租賃公會會員只有38家，屬於融資性的租賃公司，要加入會員須有達到一些積極的條件如實收資本額2億元以上、有實體經營融資性租賃業務、必須連續營業達3年以上、最近1年營收要達新台幣5億元以上，而且客戶大部分仍是中小企業，目前只有5家租賃公司承作BNPL業務，業務占比只有3.5%，而BNPL的產品金額一般都不大，只是因作業成本高、風險也高，大部分委外處理，導致利率偏高。