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美展首獎「用AI畫的」、學生認錯用　校友全怒了：砸復興美工招牌

▲復興商工3月25日、26日舉辦校內「師生美展」，數位繪圖製作類獲獎第一名的作品《大鬧龍宮》，卻爆出使用AI繪圖的炎上爭議。（圖／翻攝自臉書）
▲復興商工3月25日、26日舉辦校內「師生美展」，數位繪圖製作類獲獎第一名的作品《大鬧龍宮》，卻爆出使用AI繪圖的炎上爭議。（圖／翻攝自臉書）

記者李琦瑋／綜合報導

新北市復興商工3月25日、26日舉辦校內「師生美展」，數位繪圖製作類獲獎第1名的作品《大鬧龍宮》，卻爆出使用AI繪圖的炎上爭議，得獎學生坦承「錯用AI輔助」繪圖步驟，經教務處確認違反規定，判定作品取消得獎資格。今（1）日大批校友湧入學校臉書痛批，「身為校友的我感到遺憾！竟沒一個師資、評審看得出來！復興的盛譽到此了嗎？」「最好是錯用啦」、「真的是不敢講自己復興畢業了」，還有人怒嗆學校再開愚人節玩笑？

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復興商工日前舉辦校內「師生美展」慶祝67周年校慶，數位繪圖創作類首獎作品《大鬧龍宮》卻引發大量爭議。有學生質疑得獎者是使用AI繪圖，發文呼籲學校重新審查，不久後又刪文，並稱自己受到學校施壓，被教務處通知因「毀損校譽」可能遭記大過，整起事件在美術圈引起熱烈討論。 

許多業界人士點出《大鬧龍宮》確實有使用AI繪製的痕跡，粗糙的細節及透視表現不合理變形露了餡。但得獎學生卻澄清該作品繪製長達1年，並放上繪圖過程自清，還強調圖層已合併，沒有留檔案，開嗆網友「別再眼紅了各位」；復興商工則有老師出面力挺，該作品是學生嘔心瀝血完成，學生有提供線稿與手稿，甚至還能給出縮時影片，但該名老師至今都沒有對外公開證據，作者則在事發後連續請假3天未到校。 

最後在網路逐一分析疑點，甚至有網友製作影片質疑後，校方昨天深夜在臉書發布聲明指出，學生承認「錯用AI輔助」，遭校方取消第1名得獎資格並記小過懲處。

該聲明一出，繼續引發網友、校友炸鍋，「我當漫畫家這麼久都不知道原來AI是能錯用的」、「最該檢討的完全是校方的教職與行政人員；何況今天這是連外行人都兩三眼可以看出來的東西、不但鬧成這樣還厚臉皮嘴硬，懲處學生的態度與處理程序也是令人瞠目結舌」、「老師看不出來AI」、「身為校友的我感到遺憾！竟沒一個師資、評審看得出來！復興的盛譽到此了嗎？」

「一堆業界的同行們輕而易舉就可以看出來的東西，身為美術搖籃的復興居然沒有一個老師質疑」、「美術老師和評審連有沒有AI都無法辨認，真的笑死」、「真的是不敢講自己復興畢業了」、「這代表復興美工這個招牌已經不靈了，連老師都這麼不專業了，學生只是反映老師作為，這塊招牌前人維持的很好，現下就是大家內心記下一筆，並不是復興美工就是頂尖了」，還有人說，「請問這是因為愚人節才發的嗎」。

校長陳效宗表示，該作品在報名、初審、複審階段，均有師生提出疑似抄襲引用，但學生都有定時繳交作品進度、出示草稿，該生表現優異、作品也有得獎過，指導老師才會相信學生，在得知其用AI輔助創時，指導老師也感到情緒低落。並承諾，未來舉辦校內美展，除要求學生簽切結書、明訂獎懲規則外，也會要求指導老師掌握學生創作進度、並確保作品製作過程中是否為100%原創。

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