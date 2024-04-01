LOL／統神拉風回歸！HPS愚人節將公開「夏季陣容」 粉絲超怕被騙
LOL《英雄聯盟》PCS 聯賽季後賽還在激戰中，去年買下參賽權的「自費打野選手」統神今（1）日又掀起新話題，統神旗下的地獄豬（HPS）戰隊預告，將在愚人節這天晚上，公開夏季賽出戰的選手陣容，粉專發文畫面還放上統神和藏鏡人的畫面，令不少粉絲好奇統神夏季賽究竟是否會以選手身分出場，不過由於今天是愚人節，也有網友猜測是否只是愚人節整人企劃。
記者張志浩／綜合報導
統神去年買下 PCS 參賽權後，抱持著圓夢、小資本經營的理念，雖然去年春季賽沒上場，但夏季賽以打野身份征戰，帶領 HPS 拿下7勝11敗的戰績，整季統神完成4次「借」龍，外加兩次單場 MVP，讓聯賽話題滿滿。
而今年春季賽，統神暫時卸下選手角色，HPS 戰隊則以 GodJJ 為首的「J群玩家」團隊為主體代表出戰，最終戰績排名倒數第二，無緣季後賽，例行賽結束後，HPS 也隨即官宣下路 GodJJ、輔助 Arding、中路 ShengBai、打野 Kazmma、教練 Benny 等人離隊。
想不到 PCS 春季季後賽還沒打完，HPS 今天突然在臉書粉專預告「聽說今天晚上要公佈夏季賽成員耶，就問你們期不期待啦!這次又會是哪些人要沐浴神光負重前行呢?」再度掀起熱議，粉絲們熱情回應「太神啦」、「神又回來啦」、「自費打野再次衝擊世界賽」，不過也有人懷疑「感覺是愚人節企劃耶」、「看看今天日期，說什麼我都不信」。
HPS 目前僅在社群預告今晚將公布夏季賽人選，實際時間和是否為愚人節玩梗眾人都是霧裡看花，不過統神自帶流量的各式操作，確實讓 PCS 賽區得到更多討論度，而大家也更期待統神真的能回歸賽場，創造更多名場面。