養豬月薪4萬8工作超閒！妹子吐「2原因」想離職　上班族：會後悔

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一位女網友在論壇Dcard上發文表示，自己目前在養豬場工作，與住家距離只需要騎車10分鐘路程，每天工作時間為早上7點至下午5點50分，中間有2個半小時休息時間可以自由使用，而且「8小時工作期間，有4小時都在滑手機」，月薪4萬8000元，但只能周休1天。
工作內容除了餵食豬隻、定期打針治療與控制豬舍溫度之外，還有每周一次的豬舍沖洗。雖然工作內容不算粗重，薪資待遇也不賴，但原PO仍對於周休一日、豬屎味兩點感到無奈，「因為這是我第一份工作，不太了解這樣待遇算好還不好？每天都在看求職網站，又怕別份工作或許沒有比現在的好會後悔死」。
養豬忍臭領4萬8好嗎？上班族點頭了
當事人公布了詳細工作待遇及難以忍受的點後，多數上班族則認為，若以原PO沒有其他特殊職能的現況來看，養豬場這份工作其實已經算得上不錯，「沒有特殊學經歷的學士，剛出社會能到4萬8月薪的沒有幾個」。
其他網友也紛紛苦笑表示：「技術門檻不高，工作輕鬆，可以持續做下去，因為這工作跟豬在一起，豬不會跟妳明爭暗鬥」、「豬不會害你，人會」、「錢多事少離家近，而且豬不會客訴」、「離家近就珍惜吧，出來會後悔的」、「這樣的工作內容感覺很棒！看了我都想去」。
實際翻看求職網站上「畜牧飼養技術員」等相關職缺，許多公司都以3萬至3萬5作為起薪，大多有周休2日，而原PO雖然周休1日，但月薪待遇卻有4萬8，對比下來，可以說是直接把加班費全補上了，因此也有其他同業回應「曾做過類似照顧動物的工作，也是周休1日，但當時月薪才33K，每天上班都8個小時忙得要死，所以我覺得你工作很不錯了」。