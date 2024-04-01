中華男籃積極尋歸化球員！夢想家麥卡洛表態意願高 直言很榮幸
中華籃協近期積極尋找歸化球員人選，包括新竹攻城獅洋將狄帝、福爾摩沙夢想家洋將吉爾貝克都列入考量，夢想家另一位洋將麥卡洛也表達強烈的歸化意願，他表示，若能與吉爾貝克一起披上中華男籃戰袍，將會是一件很榮耀的事情。
記者路皓惟/綜合報導
29歲的麥卡洛於2015年NBA選秀會第一輪、第29順位被布魯克林籃網挑中，在NBA打滾3年，累積59場出賽經歷，離開NBA之後，曾效力於中國CBA、菲律賓PBA和南韓KBL等，2021年曾加盟PLG新北國王，今年則是轉戰福爾摩沙夢想家。
得知籃協正在尋找歸化人選，麥卡洛的名字也在中華男籃歸化名單中，他本人對於歸化表達強烈的意願，認為未來若有機會能跟吉爾貝克一起披上國家隊球衣，會是一件很榮耀的事，他也表示無論最後有無歸化成功，都是一種肯定。
以台灣男籃陣容而言，最欠缺的是保護籃框的長人，籃協目前已與吉爾貝克、狄帝兩位符合戰力的外籍球員洽談，初步已獲其首肯，並向體育署提出申請。若修正案未過，仍不排除推動殊勳歸化的特例方式，期望能夠趕在第二階段賽事前完成歸化工作。
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