國會調查權是否違憲爆衝突！吳宗憲轟政院副秘「胡說八道快下台」
立法院司法法制委員會今（1）日排審國會改革法案，朝野對此議題交鋒，民進黨團批評國民黨版本毀憲亂政，藍委吳宗憲提及釋字585認定立院為有效行使調查權，並說明有沒有違憲不是官員說了算，要看大法官怎麼認定。對此行政院副秘書長何佩珊答詢時說明，釋字585中裁罰跟刑罰都被宣告違憲，讓吳宗憲聽聞秒爆氣，強調自己唸法律，「胡說八道，請你不要亂解釋，請你下去！」
記者陳威叡／台北報導
吳宗憲表示，針對國會改革法案看過行政院對於修法報告，認為不能牛頭不對馬嘴批評國民黨團的提案，違憲是價值上的判斷，不能拿不一樣的東西亂批評，認為這份報告是在呼嚨長官，真的覺得這樣很LOW。何佩珊則回應自己看過報告並親自改過，「我負完全責任，不要怪罪同仁。」
吳宗憲說明釋字585號中，認定立院為有效行使調查權，固得以法律由立法院院會決議對違反協助調查義務者科處適當罰鍰，此乃立法院調查權之附屬權力，針對金門撞船案，釋字585說明非常清楚，不管海巡署配備有沒有秘錄器，船隻、油料與費用都是國家預算，立院有審查權限，認為沒有違憲問題。
吳宗憲質疑，國會改革從2016年討論至今，民進黨過去也有類似的提案，有沒有違憲不是官員說了算，要看大法官怎麼認定，為什麼認定國民黨團提案是違憲？這絕對不是跟社會變動有關，怎麼會以前沒有違憲，現在違憲。
而何佩珊答詢時稱「585解釋裁罰跟刑罰部分都被宣告違憲」此番話，讓吳宗憲一秒爆氣，痛批不要亂解釋，「胡說八道！收回你的話，大法官沒有講那句話」，強調自己念法律的，沒辦法接受這種說法，行政權不能亂解釋，「我質詢是不發脾氣的 你真的讓我生氣了！」