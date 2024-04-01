中國男比台灣男大方？網曝「1舉動」掀論戰　酸撈妹釣大男人主義

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原PO說，第二：中國男生毫不吝嗇花錢帶你出去玩，逛街還會問你會不會口渴要不要買手搖給你，更別說看電影這種基本款，反觀跟台灣男生出去的最後END「那我要給你多少／你再給我XXXX就好了。」
原PO表示，對比下來中國男真的比台灣男更捨得花錢，不得不承認對方願意付錢，自己會感覺被對方寵，「特別是當一個大二弟弟說要請你吃飯，你問他你哪裡有錢，他跟你說上週末去當家教賺了錢，並且之後會更努力，爭取未來養你的時候，大暈特暈！這種感覺很加分。」
貼文一出立即引發正反兩派網友論戰，有網友就酸說，「我看也只是複製傳統框架吧？不然為什麼都是男生主動花錢？」「感覺就是大男人主義比較重而已，台灣比較講究個人主義，希望雙方平等。大方的人小氣的人不管哪裡都有、不分地方。」
還有網友分享經驗，「建議還是AA制喔，以我待過中國的經驗，一開始都會很大方地請客，後來熟了之後都會借錢。」
也有網友分析，完全不會想給別人請，拿人手短，除非想被養、有做好當寵物的準備。不要硬要請來請去，說不要就不要，AA彼此都沒壓力不是很好？等對彼此熟悉了愛怎麼請都可以，兩個人互不相識，不要總是暈話術，看太多拿別人的都沒有好下場。