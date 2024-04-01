本周咖啡優惠！7-11清明連假買10送10　萊爾富咖啡19元、一日免費

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📍APP｜4月1日
◾濃萃美式410杯1萬元，4.9折（原價50元、特價24元）
◾厚乳拿鐵410杯1萬6000元，6折（原價65元、特價39元）
📍APP｜限4月1日
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送4，6.4折（原價110元、特價70元）
◾中杯精品美式買7送7，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯精品拿鐵買7送4，6.4折（原價90元、特價57元）
◾精品小農水果冰磚買1送1，5折（原價120元、特價60元）
◾冰精品燕麥拿鐵2杯120元，5.5折（原價110元、特價60元）
📍門市｜3月20日至4月2日
◾中杯精品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾精品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾厚乳拿鐵第2杯半價，7.5折（原價65元、特價49元）
◾濃萃美式第2杯半價，7.5折（原價50元、特價38元）
📍門市｜4月4日至4月7日
◾特大杯思樂冰不限口味買1送1，5折（原價45元、特價23元）
📍APP｜4月7日
◾英式紅茶／四季春青茶買10送10，5折（原價35元、特價18元）
◾珍珠奶茶買4送2，6.7折（原價60元、特價40元）
◾青梅冰茶買4送2，6.7折（原價60元、特價40元）
◾優格好多青／珍珠椰果四季春青茶買4送2，6.7折（原價60元、特價40元）
📍門市｜每周五六日（4月2日止）
◾大杯西西里風檸檬氮氣咖啡加1元多1杯，5.1折（原價99元、特價50元）
◾大杯氮氣冷萃咖啡加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元）
◾特大杯氮氣玫瑰烏龍果茶加1元多1杯，5.1折（原價99元、特價50元）
◾大杯氮氣玫瑰烏龍果茶加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元）
🔎氮氣咖啡限定門市販售：門市查詢點此連結
🟡全家便利商店
📍APP｜4月1日（全盈+PAY支付）
◾大杯特濃美式買3送3，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買3送3，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜限4月1日
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
📍APP｜4月3日至4月7日
◾大杯特濃美式9杯299元，6.1折（原價55元、特價34元）
◾大杯特濃拿鐵9杯399元，6.9折（原價65元、特價45元）
◾私品茶55元系列9杯299元，6.1折（原價55元、特價34元）
◾65元系列9杯399元，6.9折（原價65元、特價45元）
📍門市｜4月4日至4月7日
◾特大杯拿鐵第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾霜淇淋第2支10元，6折（原價49元、特價30元）
📍APP｜即起至4月16日
◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
🟡萊爾富
📍門市｜即起至4月2日
◾大杯特濃美式第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜即起至4月2日
◾大杯美式買43送27，6.1折（原價45元、特價28元）
◾大杯拿鐵買43送27，6.1折（原價55元、特價34元）
📍門市｜4月3日至4月5日
◾中杯美式19元，5.4折（原價35元）
◾中杯拿鐵19元，4.2折（原價45元）
買任一美式或拿鐵，掃碼填問卷，送單杯咖啡兌換券1張，每名會員最多2張。
◾特大杯冰檸檬美式35元，4.7折（原價75元），優惠至4月7日。
📍門市｜4月3日
北中南100家指定門市，每店100杯中杯熱美式免費喝。
🔍「咖啡百店門市地圖」：發放時間、地點（點此查詢）
4月3日當天11時至17時，指定東區快閃店限量中熱美式免費喝。地址：台北市大安區忠孝東路四段219號（華新大樓聯邦租車旁）
📍門市｜4月5日至4月7日
◾特大杯美式買3送2，6折（原價60元、特價36元）
◾特大杯拿鐵買3送2，6折（原價70元、特價42元）
📍門市｜4月3日至4月30日
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵39元，7.1折（原價55元）
📍門市、APP｜4月3日至4月30日
◾大杯美式32杯888元，6.2折（原價45元、特價28元）
◾大杯拿鐵24杯888元，6.7折（原價55元、特價37元）
🟡OKmart
📍門市｜4月4日至4月7日
◾大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯濃厚美式買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯濃厚拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
📍APP｜4月4日至4月8日
◾大杯美式買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買6送3，6.7折（原價55元、特價37元）
APP再加送555點
🟡星巴克
慶祝26周年的「咖啡旅程尋寶之旅」數位體驗，本周活動進入最後一天，玩遊戲領買一送一優惠券，4月1日是最後一天領券日，兌換期間為獲券日2天後，最後兌換至4月3日，優惠品項不包含蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂等部份商品。
📌「咖啡旅程尋寶之旅」數位體驗（點此連結）
🟡全聯福利中心
📍門市｜每周六、日（至5月9日）
◾熱美式買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾熱拿鐵買1送1，5折（原價35元、特價18元）
🟡美廉社
📍門市｜4月4日至4月7日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）