全台水庫水位狂掉！石門水庫跌破30％ 彭啟明：下半年應該撐得住
冬季結束後進入「春耕」時期，全台各地用水量增加，水庫在持續放水、降雨量卻不如預期的情況下，蓄水量也不斷下滑，今（1）日北台灣重要水源「石門水庫」蓄水量僅剩28.3%，雖然昨日（3/31）的雷雨有望在進天後入庫填充，但未來仍需要民眾節約用水；針對全台水情，氣象達人、氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明則表示，「下半年應該還撐得住」。
記者張志浩／綜合報導
彭啟明指出，由於目前正逢春耕期間，水庫放水量較多，以北台灣來說，翡翠水庫蓄水量還有75％不算緊繃，石門水庫雖然只有28.3%，比去年同期、近5年同期平均都還要低，但預期北台灣在未來春雨、梅雨季的雨量「正常偏多」，因此有望將數字拉升起來。
彭啟明提及，南台灣目前的情況也都算還好，包括曾文水庫43.1％、南化水庫37.5%、烏山頭水庫76.9％等，相較於去年同期都是比較高的數據，反而是新竹地區的寶山水庫和寶山第二水庫，由於該區域用水量較多，目前29.4％和36.8％，可能是壓力較大的地區。
「當然，水庫的水如果能更多當然最好」，彭啟明表示，雖然有不少水庫水位不及40％，但整體來說，下半年的用水應該撐得住，整體情況「審慎樂觀」，尤其北台灣在4至6月降雨預期偏多，期盼及時雨能夠一波又一波挹注水庫，民眾除了節約用水外，也要嚴防短時間強降雨，做好防汛的準備。