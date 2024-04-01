運彩公會抽出賓士A180　幸運兒計劃環島旅行

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台灣運彩2014年4月起提供網路投注服務，歷經手機網路普及化、2020疫情洗禮，消費型態改變，越來越多彩迷，透過台灣運彩官方網站線上投注，在家看球賽動一動手指就能玩運彩。2024年台灣運彩邁入第三屆，開放24小時線上投注，世界賽事投注無時差，各經銷商無不摩拳擦掌，舉辦行銷活動吸引消費者，搶攻網路會員商機。
運彩公會這次抽獎活動彩禮總金額高達500萬，並由「長福會計事務所確信認證」。22日抽獎當天，活動代言人啦啦隊女孩璇璇Wendy精彩亮相，人氣活動大使小花姐主持，特別嘉賓、知名飛刀手陳義信蒞臨現場，共同抽出幸運的會員林先生，獲得豪華賓士A180一輛。
得主林先生從事代書行業，喜歡看體育賽事，也會到實體店面投注，去年觀看愛爾達體育頻道，被運彩公會廣告吸引，進而加入93181001經銷商網路會員；期間偶而投注運彩，還曾參與了由運彩公會舉辦的澳網預測活動；平時偶爾會中發票的林先生，這次居然抽中賓士A180，大呼不可思議，希望開車帶著家人一起環島旅行。
此外，林先生也分享，運彩公會會不定期發布的賽事分析，讓想要小試身手線上投注的人，更能夠了解運動賽事，嘗試線上投注；林先生表示，合法的運動彩券遊戲，投注同時也在做公益非常安心。
理事長何昱奇表示，運彩公會通過抽獎活動這類活動，增加民眾對運動彩券的興趣，更為運動彩券的銷售和市場推廣，增添運彩基金幫助體育選手。2024第三屆開始每買100塊的運動彩券，就有12塊錢投入到運動發展基金裡面，大幅度幫助體育改善運動環境及提高運動風氣。
何昱奇說，5G時代來臨，網路線上通路商機無限，台灣運彩進入第三屆的預估能達到「挹注國家運動發展基金超過538億元」，也因此，經銷商舉辦活動各憑本事，運彩公會身為行業領頭羊，更加額外謹慎力求完善，提升全民關注，共同買運彩助體育。