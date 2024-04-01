五月天為抗癌歌迷飆歌！阿信親走下台擁抱　5場演唱會狂吸25萬人

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阿信感性的說出道25年，一路上都有粉絲的陪伴跟五月天「一路到這裡」，他表示知道每位來到現場的歌迷，都經過重重考驗，所以五月天努力到處飛，就為了唱首陪你成長與勇敢面對生活的歌，昨現場抗癌重生的歌迷點唱〈頑固〉，阿信也特別走到台下給他擁抱，感動全場。
五月天昔日的遠距遙控式互動螢光棒、雲端互動版螢光棒，其壯觀場景令人讚嘆，此次演唱會，必應創造攜手螢光棒製造商和軟體設計公司再祭出全新科技，採用區控方式，突破視覺藝術極限，打破只能螢光棒燈光全場同色的限制，還能跟旁座的觀眾呈現不同顏色，發展出分區與排字效果，甚至圖騰排列，所有參與歌迷都是演唱會的一員，手上的螢光棒都是演唱會最美的風景，空拍機俯拍畫面，讓參加的樂迷們都嘖嘖稱奇。
「五月天#5525 LIVE TOUR《回到那一天》25週年巡迴演唱會」將於4月30日、5月1、3、4、5、7、8日乘著「Fly to 25TH豪華客機」於香港中環海濱活動空間和歌迷一同啟動時光機，回到那一天。更多五月天演唱會相關訊息，請密切關注五月天與相信音樂官網、官方臉書粉絲團及官方微博。
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