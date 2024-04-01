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五月天為抗癌歌迷飆歌！阿信親走下台擁抱　5場演唱會狂吸25萬人

▲五月天「《回到那一天》25週年巡迴演唱會高雄無限放大版」總共5場的演唱會，狂吸25萬粉絲。（圖／相信音樂提供）
▲五月天「《回到那一天》25週年巡迴演唱會高雄無限放大版」總共5場的演唱會，狂吸25萬粉絲。（圖／相信音樂提供）

記者吳雨婕／綜合報導

五月天於昨（31）日晚上舉行「《回到那一天》25週年巡迴演唱會高雄無限放大版」最終場，5場演出與25萬人搭上「天外有天時光機」，回到愛上五月天的那一天。阿信昨晚還特別為現場抗癌成功的歌迷演唱〈頑固〉，更走下台給對方大大的擁抱，讓全場動容。

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阿信問現場的五迷，五月天曾被問唱25年不煩嗎？阿信堅定地說：「不煩，因為總有人第一次加入五月天，或陪伴五月天25年，如果在一生中，有一件屬於你最珍愛的事，也許你愛畫畫、看小說、打電動，你會想要天天做，尤其有許多人陪你前進尋找理想，就像在大海裡的航海王找尋自己的寶藏，對我來說所有最棒的團員都在我這，最美的光影都是這群最美的同事創造。」

▲五月天在演唱會上狂開18禁笑話，逗樂全場粉絲。（圖／相信音樂提供）
▲▼五月天將於本月底、下個月初在香港開唱。（圖／相信音樂提供）
▲五月天在演唱會上狂開18禁笑話，逗樂全場粉絲。（圖／相信音樂提供）
 
阿信感性的說出道25年，一路上都有粉絲的陪伴跟五月天「一路到這裡」，他表示知道每位來到現場的歌迷，都經過重重考驗，所以五月天努力到處飛，就為了唱首陪你成長與勇敢面對生活的歌，昨現場抗癌重生的歌迷點唱〈頑固〉，阿信也特別走到台下給他擁抱，感動全場。

五月天昔日的遠距遙控式互動螢光棒、雲端互動版螢光棒，其壯觀場景令人讚嘆，此次演唱會，必應創造攜手螢光棒製造商和軟體設計公司再祭出全新科技，採用區控方式，突破視覺藝術極限，打破只能螢光棒燈光全場同色的限制，還能跟旁座的觀眾呈現不同顏色，發展出分區與排字效果，甚至圖騰排列，所有參與歌迷都是演唱會的一員，手上的螢光棒都是演唱會最美的風景，空拍機俯拍畫面，讓參加的樂迷們都嘖嘖稱奇。

「五月天#5525 LIVE TOUR《回到那一天》25週年巡迴演唱會」將於4月30日、5月1、3、4、5、7、8日乘著「Fly to 25TH豪華客機」於香港中環海濱活動空間和歌迷一同啟動時光機，回到那一天。更多五月天演唱會相關訊息，請密切關注五月天與相信音樂官網、官方臉書粉絲團及官方微博。





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