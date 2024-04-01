曾成功挽救輕生民眾獲表揚 台南31歲女警車內自戕胸口中彈亡
昨（31）日深夜11時許，台南市麻豆分局官田分駐所的31歲梁姓女警，在官田區運動公園被人發現舉槍自戕陳屍車內。據媒體報導，梁女工作認真、個性積極進取，深受長官青睞，過去曾助人打消輕生念頭，成功挽救民眾生命獲表揚，未料如今卻自己走上絕路，令人錯愕不已，詳細動機還有待調查釐清。
社會組／綜合報導
2021年6月下旬，梁女接獲台北市生命線協會轉報110，聲稱有男子因金錢問題想要尋短，所幸梁女及時找到人，立即將人帶回所內開導對方打消輕生念頭，並通知家人帶回，成功阻止悲劇發生，獲分局表揚好人好事。
31歲的梁女，未婚，一頭短髮打扮中性，2022年9月考取警大研究所，當時分局還貼榜單慶賀，去年底卻無故休學，返回工作崗位。
昨日梁女原本排定補休，因身體不適在父親陪同下前往看診，晚間告知要銷假上班，20時30分返所請取個人槍械裝備後，簽出服備勤勤務後，駕駛個人車輛外出。
22時交接班時，因未見其蹤影，加上同事聯繫上人察覺異狀，立即向分局通報，並動員所內同仁尋找，最後被人發現陳屍車內、胸口中彈亡，令同仁皆感到悲痛與不捨，經檢視現場與內勤室均未發現遺書，詳細原因分局正在調查中。