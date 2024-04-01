大甲媽祖遶境起駕、回鑾　中市交通局免費接駁追媽祖

我是廣告 請繼續往下閱讀
交通局長葉昭甫指出，大甲鎮瀾宮媽祖為期9天8夜的遶境進香活動，交通局配合媽祖起駕與回鑾日程，規劃免費接駁服務，民眾不必擔心交通問題，可以輕鬆前往大甲鎮瀾宮參與媽祖遶境盛會，也能吸引更多遊客和信眾到大甲朝聖，呼籲多多搭乘免費接駁車，減少開車找停車位的困擾，發車快速、班次便利的接駁車上路，貼心陪著信眾迎媽祖。
交通局表示，4月5日媽祖起駕及4月14日回鑾這兩日，民眾若由台中市區出發要前往大甲鎮瀾宮，可在台中市西屯區朝富停車場搭接駁車至大甲體育場，再轉乘大甲市區環線接駁車至大甲國小後步行前往鎮瀾宮；自行開車至大甲的民眾，則可停車在美人山營區停車場後，搭乘接駁車至大甲高中，再步行至鎮瀾宮。
葉葉昭甫說，除免費接駁車外，現有市區公車也有25條公車路線可以到達大甲區，包括台中客運93路、97路、154路、157路、657路及659路，巨業交通305路及699路，豐原客運92路、170路、211路、212路、213路及215路，中台灣客運95路、651路、658路，苗栗客運181路，東南客運616路、668路，聯營811路，中鹿客運813路、建明客運661路、662路及839路公車。
此外，民眾還可以選擇到豐原轉運中心搭車到大甲，搭乘豐原客運92路、211路、212路、213路、215路、聯營811路及中鹿客運813路前往大甲，若從台中火車站出發，可搭乘台中客運154路及中台灣客運651路前往大甲，搭配台中市民專屬的「雙十公車」交通卡優惠，最多也只需花費10元。
交通局說明，「2024台中媽祖國際觀光文化節接駁車」行駛日期（時間）及搭乘資訊，朝富線(台中市區往返大甲區)於台中市西屯區市政北六路朝富停車場搭乘往大甲體育場，班距20～30分鐘，往大甲途中停靠「朝馬(台灣大道)」站，起駕日4月5日(星期五)發車時間往大甲14:00～22:00、往台中17:00～02:00；回鑾日4月14日(星期日)發車時間往大甲10:00～17:00、往台中13:00～22:00。大甲市區環線大甲國小線(大甲體育場往返大甲國小)及美人山營區停車場線(美人山營區停車場往返大甲高中)班距15～20分鐘，起駕日4月5日(星期五)15:00～01:00；回鑾日4月14日(星期日)10:00～21:30，歡迎民眾多加利用。