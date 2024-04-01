「日全食、流星雨」接力登場！4月星空太精彩　重點天象一次看

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台灣雖無法目睹日全食，但台北市立天文館也將彙整相關資料與直播網點，提供民眾一起欣賞這個天文奇景。
行星動態方面，下週四（4/11）清晨，台灣東方天空有「火星合土星」、4月27日凌晨有「心宿二合月」，4月29日清晨則有「火星合海王星」，相合的星體都非常接近，值得觀賞。而未來5年內肉眼可見的少數彗星之一，「12P/龐士-布魯克斯彗星（12P/Pons-Brooks）」將在4月21日到達近日點，屆時亮度可達4等左右，日落後會出現於西方地平線附近，可配合雙筒望遠鏡欣賞。
此外，4月22日，4月的「天琴座流星雨」達到極大期，預估每小時出現流星數約18顆，台北市立天文館說明，天琴座流星雨以「火流星數量多」聞名，雖然當天月相近「望」，但下半夜朝背向月球的方向觀賞，仍有機會看見不少亮度驚人的火流星。
4月仰望星空，還有發現「新星」的機會，根天文學家預測，週期80年的「再發新星」北冕座T星將在3月至9月間爆發，屆時亮度會突增近1600倍，從原本肉眼無法看見的10等暗星變成大約2等亮星，甚至比北極星還亮，成為自1975年以來最亮的新星，台北市立天文館網站「天象預報」將隨時提供最新相關訊息。
最後，最近引起熱議的科幻影集「三體」，劇情中設定的外星三體文明的發源地是距離太陽最近的恆星，半人馬座α「南門二」系統，事實上，這顆星不僅真實存在，而且還是夜空中第3亮的恆星，僅次於天狼星和老人星，而4月底正是最適合觀賞它的時機。