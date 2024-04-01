北投皇池偷拍案延燒！受害者達4男6女 1男1女散布影片遭警方送辦
北投知名溫泉會館「皇池溫泉御膳館」接連傳出偷拍事件，截至目前已累積4男6女受害，不過警方在調查過程中，又查獲2名網友透過臉書社團散布影片， 事後2人否認自己是偷拍者，僅是透過其他網友轉傳才得到影片，全案仍依散布猥褻物罪嫌送辦。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，本月12日有網友在臉書爆料公社PO出2段影片，內容顯示一對男女在湯屋泡湯，且過程中還有親密互動，但隔沒多久後，2人疑似察覺不對勁，遂立刻開始閃躲、遮掩，雖事後2名受害人立刻前往派出所報案，不過短短2周內皇池又接二連三被流出相關影像，截至目前已累積4男6女受害。
對此，皇池則發聲明表示，近期偷拍事件風波造成許多消費者疑慮，即使事件已是一年多前發生，仍遭到有心人士散播及上傳，在此皇池溫泉鄭重地向意外被偷拍以及長期支持顧客致上最深的歉意，同時承諾會積極追蹤此案件結果，希望盡快讓事件水落石出，我們也會負起環境安全責任，加強安全防護、提供舒適的泡湯環境。
日前警方透過IP，逮捕1男1女涉嫌散布偷拍影片，2人到案後辯稱，自己是透過網友取得相關影片，恰好看到社團中有其他網友求分享，才會因一時好玩分享出去，詳細情形還有待進一步釐清。