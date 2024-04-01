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張學友門票6萬張30秒售罄！粉絲驚見一現象好無奈：人家在賺錢

▲歌神張學友即將來台開唱，上週六開放售票僅30秒6萬張票就全數賣光，有粉絲發現台北市不少網咖都被包台，無奈表示：「你在看演唱會，人家在賺錢。」（圖／環球音樂提供）
▲歌神張學友即將來台開唱，上週六開放售票僅30秒6萬張票就全數賣光，有粉絲發現台北市不少網咖都被包台，無奈表示：「你在看演唱會，人家在賺錢。」（圖／環球音樂提供）

記者張一笙／綜合報導

歌神張學友6月份將在台北小巨蛋登場，上月30日開放搶票，6萬張門票在30秒內就銷售一空，並且全數繳費完畢，讓主辦方連清票的機會都沒有，粉絲們哀鴻遍野，紛紛在臉書上留言「沒買到+1」，黃牛也趁此機會漫天喊價。有粉絲在開賣前就發現有黃牛包下整間網咖100台電腦，大嘆：「你是為了看演唱會，人家是為了賺錢。」

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▲有粉絲在臉書社團中曬出有人到台北市網咖時，發現網咖100台電腦已全數被「包場」。（圖／翻攝臉書社團）
▲有粉絲在臉書社團中曬出有人到台北市網咖時，發現網咖100台電腦已全數被「包場」。（圖／翻攝臉書社團）
張學友巡迴演唱會將在6月起連唱6場，30日開放2場搶票時間，不少粉絲時間到開始搶票後就看著「藍圈圈」看到飽，好不容易圈圈跑完還是沒搶到票，6萬張演唱會門票30秒內全數銷售完畢，有不少粉絲還在等待清票時間，未料主辦方宣布所有的票已全數繳費完畢。

▲張學友宣布要在香港開唱。（圖／環球音樂提供）
▲不少粉絲紛紛哀號沒有搶到張學友演唱會門票。（圖／環球音樂提供）
不少粉絲都在臉書社團上哀號沒搶到票，底下其他粉絲紛紛留言「沒買到+1」，不少黃牛也陸陸續續出現在社團加價售票，甚至搭配高單價3C產品售票，亂象頻傳。有粉絲在網路上分享自己帶工讀生到台北網咖視察，未料所有網咖都被「包場」，大嘆「你是為了看演唱會，人家是為了賺錢，包100台的費用不跟你要，跟誰要？」

▲張學友日前在武漢開唱。（圖／環球音樂提供）
▲粉絲們為了張學友演唱會門票，引發不少亂象。（圖／環球音樂提供）
還有台中一名里長也以「做公益募款」的名義將票價喊道1萬8000元，被粉絲質疑後竟還回應該名粉絲：「多做善事少抱怨，心美人就會美」，並隨後封鎖該名粉絲。《NOWnews今日新聞》提醒您，根據文創法第10條之1第2項規定：「將藝文表演票券以超過票面金額或定價販售者，按票券張數，由主管機關處票面金額或定價之十倍至五十倍罰鍰。」只要以高於票面原價金額販賣，或是搭配物品銷售，一旦有「獲利行為」都屬於「黃牛」。

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