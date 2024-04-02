520要到了！已有7名部長被點名下台　唐鳳、邱國正、王美花都在列

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至於行政院副院長，為了派系平衡考量，總統府秘書長林佳龍也被點名，不過若林佳龍接政院副院長，現任副院長鄭文燦未來的出路，也要另外再安排。
而目前被點名可能換人的閣員，共有7人：
1. 數發部長唐鳳：唐鳳去職幾乎已成定局，他打詐不力，溝通能力差，民進黨立委都相當不滿，過去因為有英系力挺，賴清德上台後，唐鳳勢必要卸任。
2. 國防部長邱國正：邱國正深獲蔡英文信任，賴清德上台後，國防部長是否要換人，原本都還在討論中，但近日邱國正連續被爆料兒子召妓、自己在辦公室內拍照，都引發爭議，更嚴重的是這代表國防部內鬥已浮現，邱國正已請辭，但被蔡英文慰留到520。
3. 經濟部長王美花：王美花派系色彩不明顯，過去是被拿來當女性、事務官轉政務官的代表，但經濟部掌握資源龐大，賴清德當選後，就屢傳王美花要轉任政委，逼王美花把經濟部交出來，而現在台電在520前漲電價，為了平息民怨，賴清德屆時應會讓王美花卸任，給民眾交代。
4. 衛福部長薛瑞元：薛瑞元本身的爭議就多，加上他是前部長陳時中人馬，賴清德未來應會讓自己人接班，目前盛傳賴清德「健康台灣」政見的召集人、成大院前院長陳志鴻呼聲高。
5. 教育部長潘文忠：潘文忠雖爭議不大，但他在賴清德擔任行政院長時，對於「卡管案」明顯與高層立場不同，不願對台大下指導棋，潘文忠一度離職，但接任的吳茂昆處理完卡管案後，潘文忠又回鍋。但賴清德上任後，潘文忠繼續留任機會不大。
6. 文化部長史哲：史哲與文化部前部長李永得，都屬監察院長陳菊人馬，但文化部同樣掌握龐大資源，加上史哲與藝文團體關係不佳，未來的文化部長人選，賴清德應會尊重鄭麗君意見。
7. 交通部長王國材：王國材同樣本身爭議不大，但因交通部是兵家必爭之地，王國材非賴系人馬，520後應會去職，他也很早就表明，不會再留任。