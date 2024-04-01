2024澎湖花火節「航海王煙火無人機秀」！時間、地點、節目搶先看

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📌澎湖花火節總計28場！5個國家煙火團隊、6場國際煙火場
花火節今年邀請5個國家煙火團隊前至澎湖共襄盛舉，總計28場花火活動中將有6場國際煙火場，5月13日NV FIREWORKS S.R.O捷克隊打造煙火音樂劇盛宴，6月3日Pyragric法國隊帶來史詩級煙火秀、6月24日由榮獲多個國際獎項的FIREevent Gmb奧地利隊主掌煙火秀、6月29日及7月2日Parente Fireworks義大利隊更曾榮獲金氏世界紀錄、7月16日RED FLAME Special Effects馬來西亞隊震撼登場，每場將展演10分鐘高空煙火秀。
📌2024澎湖花火節8大亮點！主題餐廳與草帽一行人集章活動
澎湖縣今公布今年花火節宣傳片，除了主打10分鐘高空煙火秀＋航海王無人機秀，還將有主題商售店、主題餐廳、周邊商品、迎賓打卡FRP登場、草帽一行人集章活動，還有舞台活動共8大亮點。
📌花火節舞台活動
2024花火節舞台活動，試放場將邀請甫獲國際獎項的澎湖縣文化局合唱團在4月18日登台演出，4月25日、5月2日開幕及7月30日閉幕，安排動漫主題歌手及交響樂團進行航海王動漫音樂會。
4月25日試放場有知名動漫歌手許君君開唱《航海王》主題曲，5月2日開幕加碼大嘻哈時代冠軍歌手Young Lee演出，7月30日閉幕加碼療癒女聲楊淨宇演唱；離島6月1日七美場陳孟賢、6月15日望安場陳隨意、7月28日吉貝場黃文星。
📌2024澎湖國際海上花火節・航海王動畫25週年璀璨之夜
◾️活動主場地：觀音亭園區
◾️煙火及無人機展演時間：2024年5月2日（開幕）至6月27日每週一、四晚間21:00，7月2日至7月30日（閉幕）每週二晚間21:00
◾️試放場：2024年4月18日、4月25日
◾️加碼場：6月29日（雄獅旅行社贊助）
◾️離島場：6月1日七美場、6月15日望安場、7月28日吉貝場皆為晚間20:00
◾️航海王無人機秀：5月2日開幕演出首場完整版，至7月30日閉幕期間，只要氣候許可將每場安排展演；離島場無人機秀則以澎湖主題展演。