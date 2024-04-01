全家「仙人掌霜淇淋」回歸！迎澎湖花火節「咖啡、酷繽沙」買1送1
澎湖花火節於5月2日登場，全家正式宣布，每年必吃的「仙人掌霜淇淋」，將在澎湖地區的全家店舖回歸，且今年同樣有交通票券優惠，4月17日至7月底到澎湖的船票機票別丟，可至澎湖全家換大杯美式、仙女紅茶、酷繽沙、熱狗等買一送一。
記者黃韻文／綜合報導
一年一度的澎湖國際海上花火節將展開，全家宣布，4月20日起「仙人掌霜淇淋」再度於澎湖地區回歸開賣，每支售價49元，在花火節期間限量販售，賣完為止。全家今年也推出花火節明信片，於4月18日花火節試放場發放，完成問卷就送1張，共有3款卡面，每張皆附商品兌換碼，有機會獲得FMC小分子氣泡水、指定酷繽沙，商品可在4月18日至8月1日在全台門市兌換。
今年同要有交通優惠， 4月17日至7月31日期間，憑台灣本島至澎湖的機票或船票（含電子登機證），至澎湖縣的全家便利商店，可享5種商品買一送一（5選1），品項包括大杯美式、仙女紅茶、酷繽沙（黑炫牛奶／黑炫拿鐵）、FMC古早味紅茶、FMC四季春青茶；每周六日再加碼，憑機票、船票還可享原味熱狗買一送一。
澎湖縣的全家將自5月1日起開跑消費滿額贈，至7月31日前，買指定商品單筆滿500元，免費送航海王角色杯墊或惡魔果實毛巾。限定店舖也開放販售「懸賞單磁鐵」，總共20+1款，隨袋附贈1張生命紙造型的便條紙，每袋售價79元。
澎湖花火節以「航海王動畫25週年」為主題，7-ELEVEN預估將吸引超過50萬觀光人潮湧進澎湖，搶攻煙火觀光商機，動員澎湖將近40家門市備戰，並規劃在南洋遊客中心設置人生飲料機。週邊商品部份，中衛推出航海王主題的口罩，共有9名角色加上隱藏版人物，每盒原價600元，4月3日起祭出特價300元。