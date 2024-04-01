愚人節玩笑？00940爆量跌破發行價 尾盤驚見499大單挹注
有巨嬰之稱的元大台灣價值高息ETF（00940）在今（1）日正式掛牌上市，以上周五淨值9.92元掛牌，爆出超過134萬張大量，榮登今日台股成交量冠軍，不過並沒有迎來蜜月行情，收盤下跌超過1.6%，收在9.76元，有統一台灣高息動能（00939）剛掛牌的即視感，也引發網友熱議，有網友大喊「這是在開愚人節玩笑嗎？」，也有人在嘲笑那些當初解定存、拿房抵押指為買進00940的人；不過也有一派的人認為，ETF本來就是長期操作，怎麼會有人用來炒短線？
記者陳郁柔／台北報導
00940掛牌第一天就慘跌破發行價，甚至摜破9.8元關卡，觸即9.75元低點，在大幅折價的情況之下，尾盤驚見有買單敲進，大約在收盤前5分鐘可以看到大約有90筆的「499」大單狂敲，市場認為這些買單是來自造市商，他們大玩「你丟我撿」拉抬00940的股價，雖然賣壓還是非常沉重，但還是收在9.76元，不是最低價格。
00940的50檔成分股，前10大以長榮最高占9.32%，鈊象3.51%居第二，聯電與中美晶皆為第三，占3.14%，和碩2.99%居第五名，第六至第十名分別是聯發科2.96%，漢唐與環球晶皆為2.90%、日月光2.71%及聯詠的2.65%。
※【NOWnews 今日新聞
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