寶林案「4人肝損傷嚴重」昏迷中！王必勝揭35件食材檢驗結果出爐

藏壽司傳食物中毒案！曾吃鮭魚、鮪魚　最常見致病原因曝

▲腸炎弧菌是最常見的食物中毒病源，但組織胺中毒症也常見於食用不新鮮的魚類情況。（情境圖／photoAC）
▲腸炎弧菌是最常見的食物中毒病源，但組織胺中毒症也常見於食用不新鮮的魚類情況。（情境圖／photoAC）

記者林志怡／台北報導

近期接連傳出食安事件，繼寶林茶室案後，藏壽司也疑似傳出食物中毒案，患者用餐後出現噁心嘔吐、起紅疹和腹瀉等症狀。據衛福部食藥署調查，腸炎弧菌是最常見的食物中毒病源，但組織胺中毒症也常見於食用不新鮮的魚類情況，呼籲民眾在良好衛生條件下貯藏魚體、也務必徹底加熱水產品後再食用。

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食藥署指出，食物中毒大致可分為6類原因，包括細菌、病毒、動物性天然毒、植物性天然毒、化學物質、寄生蟲等，另根據食藥署的統計，食物中毒的致病原以腸炎弧菌最為常見、其次為諾羅病毒與金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌、沙門氏桿菌等。

針對最常見的腸炎弧菌，食藥署指出，腸炎弧菌又稱為副溶血性弧菌，主要與食入生鮮海產、魚貝類、或受其污染的其他食品有關，也可透過菜刀、砧板、抹布、器具、容器及手等媒介物間接污染食物而引起中毒，適當條件下、極少量的病原體就能繁殖到致病菌量。

若意外感染腸炎弧菌，食藥署說明，其發病潛伏期為4到90小時，平均約17小時，主要症狀包括噁心、嘔吐、腹痛、水樣腹瀉、頭痛、發燒、發冷等，但死亡率在0.1%以下，症狀輕微可在2～3天內自然痊癒；重症時需補充水分及電解質，以防脫水，並給予抗生素治療。

此外，如果民眾食用水產後起紅疹，要小心可能是「組織胺中毒症」。食藥署指出，組織胺中毒常發生於已腐敗之鮪魚、鯖魚、鰹魚等鯖魚科魚類，故有時又被稱為「鯖科魚類中毒症」，但鬼頭刀、秋刀魚、沙丁魚等也相當常見，且通過烹煮無法消除所產生的組織胺。

食藥署指出，組織胺的中毒症狀通常於食用後數分鐘至4小時內出現，症狀約持續3到36小時，常見症狀如面部與口腔泛紅、黏膜與眼瞼結膜充血、蕁麻疹、全身灼熱、身體發癢等，患者也可能出現腸胃道症狀、心血管症狀、呼吸症狀、神經症狀等表現，也因為與食物過敏的症狀十分相似，很容易被誤判。

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