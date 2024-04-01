「最美士官長」劉香慈懷3胎從未檢測唐氏症！親曝：有堅定答案
40歲女演員劉香慈與永信藥品第三代鍾威凱結婚至今7年，除了2個兒子Teddy、Enzo外，今年初又宣布懷上第3胎。劉香慈過去有2次生產經驗，她表示自己身為高齡產婦，產檢時最大的重點應該是「唐氏症檢測」，然而她卻從未接受過完整檢驗，劉香慈表示：「我心中有一個堅定的答案」。
記者張一笙／綜合報導
劉香慈過去曾出演《新兵日記》被封為「最美士官長」，40歲的她如今已經懷孕4個多月，符合「高齡產婦」規定，劉香慈表示：「懷孕初期的頸透明帶、鼻梁高度檢查，接著抽血檢查」，3項都達合格標準後，就能進行「羊膜穿刺」，並且政府有補助。
但劉香慈每每到「羊膜穿刺」這個階段就決定停止不做，過去懷著2個孩子也是，除了擔憂有流產的機率之外，劉香慈也捫心自問地詢問自己：「如果孩子檢查出來，不健康的機率高，我還要他嗎？我會因為他基因有缺陷就不愛他了嗎？」劉香慈接著表示：「我心中有一個堅定的答案。」她表示，不論如何都會將孩子生下來，因此決定省略不做。
劉香慈認為：「孩子你來了，跟我有緣分，我們就好好珍惜，不管怎樣我都會把你生下。」但還是會祈求孩子健健康，不少粉絲看完後紛紛表示：「妳對寶寶的愛， Baby在妳的肚子裡, 也會很感動的」、「感謝妳給寶寶一個機會」、「妳的愛會讓一切美好」，也有粉絲表示現在的技術可以用抽血的，劉香慈對此表示：「抽血檢查報告出來是沒有問題」，會提到羊膜穿刺是因為自己年紀到了，醫生也說有補助。
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