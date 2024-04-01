又是波音！ 貨機降落墜毀滑出跑道「斷兩截」 撞上之前失事飛機
波音一架727-200大型貨機，昨（31）日在降落南蘇丹的馬拉卡勒機場時，整架飛機衝出跑道，造成飛機傾覆，且還撞上跑道旁之前墜毀的飛機殘骸，波音727機身當場斷成兩截，幸好沒有造成人員喪命，機上7位機組人員皆安全撤離，只有1人受傷。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，這架波音727貨機當天從南蘇丹首都朱巴（Juba）飛往馬拉卡勒機場（Malakal Airport），結果在降落時意外發生事故，滑出跑道造成飛機傾覆，輪胎爆炸，還撞上於2月9日失事的非洲快運航空（African Express Airways）MD-82型飛機殘骸，機身當場斷成兩截，看起來十分怵目驚心。
當地州長奧亞伊（James Odhok Oyay）表示，出事貨機是由庫什航空（Kush Airline）營運的，在降落時遇到問題，被迫緊急著陸，結果滑出跑道。馬拉卡勒機場則表示，波音727貨機降落在距離跑道幾公尺遠的地方，導致輪胎爆裂受損，飛機失去控制。
至於詳細事故原因仍須調查，有目擊者稱飛機降落時的高度太低，懷疑是機師操作不當。奧亞伊則呼籲機場擴建並改善跑道，加強起降管理應變能力，以提升飛安。