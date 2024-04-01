人物／邱國正兒子是誰？裝甲兵軍官轉入國安局 涉召妓惹風波
國防部長邱國正在國安局任職的兒子傳疑嫖妓染黃，甚至有不雅影片外流，邱國正因此引咎請辭，但獲總統蔡英文慰留。邱國正今日為兒子深陷召妓染黃疑雲一事道歉。邱國正的兒子邱晃年身份也引發關注。
記者呂炯昌／台北報導
邱國正有兩個小孩，女兒邱子云，兒子邱晃年。邱國正首度在公開場合提到兒子是2014年時，當時擔任馬政府國防部副部長的邱國正，出席美台國防工業會議，在會中被問到，如果中共發動戰爭，台灣有無抗敵的決心？邱國正回答說，1999年他在美國就讀陸軍戰爭學院時，就被同學問過同樣問題，他以1996年台海飛彈危機的往事回應，當時念國中的邱晃年，同學要他回家問父親，「會不會打仗？」邱國正跟兒子說，軍人為了國家與人民，絕對不會怕犧牲生命，「你是軍人的兒子，如果真的開戰，你只會面臨兩種狀況，一是歡迎我凱旋，二是到戰場尋找我的遺體。」邱晃年聽到當場掉淚。
邱晃年跟隨父親的腳步，成為陸軍裝甲兵軍官。2011年考入軍情局。邱晃年在軍情局期間因為表現優異，又有語言專長獲得重用，之後曾以化名到土耳其留學，實際上卻是從事情報工作，但身分卻遭外洩，軍情局為免邱晃年被中共抓走當人質，2014年8月緊急派人將其由土耳其撤回台灣，當年九月初中秋節前，才透過秘密管道將邱晃年安全護送回台灣。回國後邱晃年轉調至國安局。
2019年7月，總統府爆發特勤利用跟隨總統出訪走私香菸案，邱國正被蔡英文總統任命為國安局長，肩負整頓國安局重責大任。不久政壇出現耳語，指邱晃年得以轉入待遇更佳的國安局，是因為邱國正拜託當時國安局長李翔宙與軍情局長劉德良。
邱國正強調，他決定接國安局長，並未事先告訴兒子，接任後也沒特別聯絡。7月28日宣誓就任局長當天，邱國正曾忍不住往台下看，想知道兒子在不在，卻沒有見到人。當天中午才在局內餐廳才碰到兒子，邱晃年告訴他，因為考量到身分特殊，所以沒有出席新任局長的宣誓典禮。