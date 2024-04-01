12星座一周運勢／處女座桃花旺「已被鎖定」　雙魚座貴人到特好運

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本周運勢重點，工作、感情。
這周感情方面特別注意一下，是不是有讓對方很感冒的地方，會讓感情消逝。工作上有可能沒了，有點沒得商量的感覺；感情上，這段感情有可能突然斷掉。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周有很大的機會事情被取消、沒有下文。工作上對方有點不滿意；感情上小心感情吵沒了。
🟡雙子座
本周運勢重點，感情。
這周小心雙方不同調，或是會錯意，誤解。工作上多點耐心；感情上對方有點欲擒故縱。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，工作、感情。
這周若是對方軟化、你也不要鬧脾氣了，否則你會更迴避。工作上有機會，只是看你要不要；感情上緊閉心門，對方有軟化的感覺。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周若是對方太久沒有行動、回應，這周有機會促使你們聯繫。工作上懸而未定的事情都有機會解決；感情上這周的桃花類型偏向是很久沒聯絡的。
🟡處女座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周桃花方面特別旺，有人追求，你已經被鎖定。工作上好運來一波；感情上有突然對你示好、追求你的對象。
🟡天秤座
本周運勢重點，工作。
這周有被看重的機會，但是內部不完善、或是計劃不夠周全。工作上雖然有被看到，但是還沒有實質上的動作；感情上卡在對方不想交往，你又不知道如何繼續下一個對象。
🟡天蠍座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周很有機會白忙一場，對方可能興趣缺缺。工作上有忙的不知道時間的傾向；感情上對方的愛火已熄滅，有可能無疾而終。
🟡射手座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周你會因為很滿意而買單，小心衝動購物。工作上好上加好；感情上會試一下自己很有興趣的對象。
🟡摩羯座
本周運勢重點，工作，感情。
這周感情、人際、工作方面，差不多已經到尾聲。工作上感覺有震盪，因為你非常抗拒；感情上快結束，你比較像塊石頭。
🟡水瓶座
本周運勢重點，感情。
這周緊閉心門，小心一桿子打翻一船人，尤其是感情方面。工作上有新機會可以試試；感情上一部份的桃花對你冷淡，一部份的桃花其實想試試。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作。
這周工作方面有貴人，或是特別好運、對時，即使是在休兵狀態也能過關。工作上有貴人；感情上有對你不錯的對象。
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