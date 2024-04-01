中職在大巨蛋的第一次！味全龍擁10項紀錄　兄弟曾頌恩敲歷史首轟

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隔日大巨蛋繼續上演「龍象大戰」，兄弟曾頌恩在五局上轟出陽春全壘打，擊出中職在大巨蛋的首轟，曾頌恩這一發陽春砲不僅歷史留名，也讓龍隊先發王維中成為紀錄苦主。而兄弟靠著這發歷史紀錄的陽春彈扭轉比賽局勢，最後岳政華以再見飛撲美技接殺結束比賽，守住猛登的首勝，終場中信兄弟就以3：2氣走味全龍。
中職在大巨蛋的第一次統整：味全龍包辦10項紀錄
第一球：徐若熙（味全龍）
第一個出局數：陳晨威（樂天桃猿）
第一支安打：梁家榮（樂天桃猿）
第一個三振：徐若熙（味全龍）
第一次助殺：郭天信（味全龍）
第一位得分：郭嚴文（味全龍）
第一分打點：蔣少宏（味全龍）
第一次失誤：張政禹（味全龍）
第一個雙殺打：朱育賢（樂天桃猿）
第一場勝投：徐若熙（味全龍）
第一個單場MVP：徐若熙（味全龍）
第一個救援成功：陳冠偉（味全龍）
第一場敗投：威能帝（樂天桃猿）
第一支全壘打：曾頌恩（中信兄弟）
第一位挨轟的投手：王維中（味全龍）
中職開幕寫下28,618名觀眾的歷史新紀錄，隔日「龍象大戰」進場人數雖不如首戰，但也吸引20,158名觀眾進場，成為中職歷史上進場觀眾數次高的紀錄，總計2日的開幕戰系列賽湧入了48,776名觀眾；不過目前台灣棒球史上單場最多觀眾數紀錄，仍是讀賣巨人90週年交流賽，中信兄弟出戰讀賣巨人，吸引了3萬7890名觀眾進場。
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