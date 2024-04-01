NBA附加賽生死鬥！剩餘賽程強度統整　東老八爽歪、西老八超硬

中職在大巨蛋的第一次！味全龍擁10項紀錄　兄弟曾頌恩敲歷史首轟

▲味全龍王牌徐若熙投出大巨蛋歷史第一球，以及收下歷史第一場勝投。（圖／記者陳明中攝）
▲味全龍王牌徐若熙投出大巨蛋歷史第一球，以及收下歷史第一場勝投。（圖／記者陳明中攝）

記者路皓惟/綜合報導

中華職棒35年開幕戰3月30日在台北大巨蛋開打，這是中職在大巨蛋的歷史首戰，當天湧進2萬8618名球迷打破開幕戰最多觀眾紀錄，味全龍王牌投手徐若熙投出歷史第一球，並拿下歷史第一勝，率領龍隊以3：2擊敗樂天桃猿。《NOWnews》特別為讀者整理大巨蛋歷史的第一次紀錄。

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徐若熙投出中職在大巨蛋的歷史第一球，陳晨威則成為第一位登場的打者，隨著比賽進行，中職在大巨蛋歷史首安、首K都在第一局出現，今年轉戰味全龍的郭嚴文則在二局下跑回第一分，而貢獻第一分打點的是龍隊捕手蔣少宏。

隔日大巨蛋繼續上演「龍象大戰」，兄弟曾頌恩在五局上轟出陽春全壘打，擊出中職在大巨蛋的首轟，曾頌恩這一發陽春砲不僅歷史留名，也讓龍隊先發王維中成為紀錄苦主。而兄弟靠著這發歷史紀錄的陽春彈扭轉比賽局勢，最後岳政華以再見飛撲美技接殺結束比賽，守住猛登的首勝，終場中信兄弟就以3：2氣走味全龍。

▲中信兄弟曾頌恩敲出中職例行賽在大巨蛋的歷史第一轟。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟曾頌恩敲出中職例行賽在大巨蛋的歷史第一轟。（圖／中信兄弟提供）
中職在大巨蛋的第一次統整：味全龍包辦10項紀錄

第一球：徐若熙（味全龍）

第一個出局數：陳晨威（樂天桃猿）

第一支安打：梁家榮（樂天桃猿）

第一個三振：徐若熙（味全龍）

第一次助殺：郭天信（味全龍）

第一位得分：郭嚴文（味全龍）

第一分打點：蔣少宏（味全龍）

第一次失誤：張政禹（味全龍）

第一個雙殺打：朱育賢（樂天桃猿）

第一場勝投：徐若熙（味全龍）

第一個單場MVP：徐若熙（味全龍）

第一個救援成功：陳冠偉（味全龍）

第一場敗投：威能帝（樂天桃猿）

第一支全壘打：曾頌恩（中信兄弟）

第一位挨轟的投手：王維中（味全龍）

中職開幕寫下28,618名觀眾的歷史新紀錄，隔日「龍象大戰」進場人數雖不如首戰，但也吸引20,158名觀眾進場，成為中職歷史上進場觀眾數次高的紀錄，總計2日的開幕戰系列賽湧入了48,776名觀眾；不過目前台灣棒球史上單場最多觀眾數紀錄，仍是讀賣巨人90週年交流賽，中信兄弟出戰讀賣巨人，吸引了3萬7890名觀眾進場。

▲中職35年開幕戰吸引28,618人湧入台北大巨蛋，味全、樂天之戰創下聯盟歷史最多觀眾紀錄。（圖／記者路皓惟攝）
▲中職35年開幕戰吸引28,618人湧入台北大巨蛋，味全、樂天之戰創下聯盟歷史最多觀眾紀錄。（圖／記者路皓惟攝）
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