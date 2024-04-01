麥當勞停賣商品又加一！金黃地瓜條也成時代眼淚 捲捲薯新品曝光
台灣麥當勞才剛回歸3大神品，讓饕客欣喜開吃焦糖冰奶茶、板烤雞腿堡、照燒豬肉堡；但感傷的是，麥當勞停賣商品又加一，「金黃地瓜條」也即將成為時代眼淚，只販售至4月23日（或售完為止）。不過也將會迎接同樣是薯製餐點的新品「捲捲薯」，已預計將在4月24日接續開賣。
記者蕭涵云/綜合報導
麥當勞時常依照顧客口味滾動調整菜單，才剛被網友敲碗成功，正式回歸「焦糖冰奶茶」納入長期供應菜單；還限時開賣曾被網友票選8大最想念速食產品的「板烤雞腿堡」；並預計睽違20多年的「照燒豬肉堡」，也將於4月10日起登場。
如今，被發現停賣商品又加一，2022年才開賣的「金黃地瓜條」，選用整顆台農57號地瓜鮮切而成的「金黃地瓜條」，外酥脆內鬆軟的口感，擄獲不少饕客味蕾，已獲得麥當勞官方證實，只販售至4月23日（或售完為止），與3月底才剛停賣的酥嫩雞翅、阿薩姆奶茶，都將成為今年走入歷史的時代眼淚。
不過麥當勞也公開好消息，說明持續觀察市場及消費者喜好，不定期規劃期間限定產品，並透露「限時登場的『捲捲薯』則將自4月24日起接續開賣，期間限定至6月4日或售完為止」，在金黃地瓜條停賣之後，仍會是粉絲喜愛的薯製產品接力。