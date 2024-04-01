小兒常態性過敏　醫師：過敏三級預防從媽媽懷孕開始

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依國健署資料顯示，引發未滿12歲之兒童氣喘原因前五名為塵蟎（46.3%）、氣溫急遽變化（37.7％）、病毒感染 （36.8％）、冰冷食物（28.8%）與空氣汙染（24.2%）。
李仲翔說，臨床上要降低寶寶過敏發生的機率，應採取「三級預防」策略，「過敏的第一級預防，應該從媽媽懷孕就開始！」如果爸爸媽媽本身有過敏症狀，寶寶會有3分之2的機率遺傳到過敏體質，因此當媽媽懷孕時，就須盡量避開已知吃了會過敏的食物，並減少接觸家中常見過敏原。若孕期時過敏原從母體進入胎兒體內，產生過敏性抗體，寶寶還沒出生就會處於易過敏狀態。
針對出生後已確定會過敏的寶寶，第二級預防策略，除了盡量餵母奶提供免疫力的保護，也要找出致敏的過敏原，並降低環境過敏原的接觸，避免誘發過敏反應。第三級預防，則是當寶寶產生過敏反應時，先用藥物緩解過敏症狀，並控制過敏反應，減少過敏反覆發作的狀況。
李仲翔表示，要預防寶寶換季過敏，日常居家除使用除濕機降低環境濕度到60%以下，並應減少可能引發過敏的因子。此外，早晚溫差大，離開溫暖被窩以及從室內到室外時，建議讓孩子配戴口罩，避免大量乾冷空氣引發氣喘；空氣品質不佳時也應配戴口罩。如果過敏症狀仍反覆發生，可進一步諮詢醫師是否接觸過敏原檢測，找出致敏因子，或考慮進行減敏治療。