又爆食物中毒案？一家6口到北市漢來「島語自助餐」餐後上吐下瀉
台北信義區素食餐廳「寶林茶室」爆發米酵菌酸食物中毒案，加深外界對食安疑慮，今（1）日傳出一家6日日前到台北漢來「島語自助餐」用餐後上吐下瀉，其中3人緊急掛急診，疑為食物中毒；台北市衛生局稍早證實，有在3月31日收到通報，並立即派員稽查，目前正採集工作人員手部、烤鴨、生魚片、刀具砧板等檢體，現場稽查有發現炒鍋區上方、現烤牛排區烤爐上方不潔，已開立限期改善。
記者林莞茜／綜合報導
台北市衛生局食藥科長林冠蓁指出，3月31日收到通報後便立即派員稽查，現場已沒有食餘殘留，已採集3件工作人員手部、烤鴨、生魚片、刀具砧板等5件檢體。此外，現場稽查時發現央廚炒鍋區上方、現烤牛排區烤爐上方不潔和西餐蒸烤箱不潔等，衛生局也依食品良好衛生規範準則稽查，開立限期4月8日改善完畢。
林冠蓁表示，如後續複查未改善完成，可依照食安法第8條和第44條處最高2億元罰鍰，如檢體驗出病原菌，可依照第15條和第44條處6萬到2億元罰鍰。
漢來美食則回應，今日上午客人有告知公司，醫院方有通知他們回去複檢，因為懷疑可能不是食物中毒造成不適，公司已主動致電關心同餐期其他顧客，目前並沒有客人有類似情況反應。