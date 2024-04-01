搶攻清明連假商機 海岸線美式海鮮進駐麗寶今搶先開幕
搶攻清明連假商機，莫凡彼集團「海岸線美式海鮮」中部首家進駐麗寶OUTLET MALL，並搶先在今天開幕。歡慶開幕祭好康優惠，今起至14日凡點購手抓海鮮盤，可享半價加購波士頓龍蝦，690元即可享用肉質Q彈的波士頓龍蝦，奢華美味輕鬆擁有。
記者金武鳯/台中報導
莫凡彼餐飲集團旗下新品牌「海岸線美式海鮮」，去年六月在北市開創首發店後，主打以美式料理方法烹煮豐富的海鮮食材，近一年來擄獲不少饕客的心。為此快速展店，4月插旗麗寶OUTLET MAL開創第二家分店，挑逗中台灣饕客味蕾。
莫凡彼餐飲集團表示，響應ESG永續發展目標，海岸線美式海鮮麗寶店裝的木板牆，是以進出口貿易的棧板回收再利用製成。牆面大型彩繪則是和台灣壁畫畫家謝松志合作繪製，栩栩如生的海底生物，給予顧客視覺上饗宴，並有身歷其境大啖美食的即視感。
「海岸線美式海鮮」餐點以肯瓊醬手抓海鮮為招牌，並以親民的價格讓客人享受到正宗美式風味。除了海鮮，還有融合美國南方風味的創意義大利麵、燉飯、碳烤豬肋排，以及美國經典開胃菜等各式料理，餐後還可以來份鬆餅或美式甜點，搭配特色莫西多調酒，完整滿足您的味蕾。
值得一提的是，海岸線主打的手抓海鮮盤，為歡慶麗寶店開幕全新升級，除了將海鮮配料調整的更豐盛外，再推出兩種不同款式的手抓海鮮，一款放滿新鮮大白蝦，另一款則是放上鮮甜飽滿的波士頓龍蝦，醬汁還可以選擇以蕃茄為基底的美式經典肯瓊醬，或是香氣濃郁的奶油香蒜風味，多樣且份量十足的美味，最適合多人歡聚享用！
此外，莫凡彼集團加碼波士頓龍蝦半價加購優惠，即日起至14日到海岸線美式海鮮麗寶店，凡點購手抓海鮮盤，可享半價加購波士頓龍蝦，690元即可享用原假1380元，肉質Q彈的波士頓龍蝦，奢華美味輕鬆擁有。