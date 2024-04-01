怎麼看出來的？復興商工美展首獎AI生成　學者：寫實畫風太厲害了

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但首獎學生卻被畫師、網友揪出疑似靠AI生成，畫師糰子蟲指出，作品有11處不合理，比如金剛棒上綁布條卻像是棍棒上長出來，且棍棒有空洞不合理；孫悟空握持金剛棒出現扭曲，也屬於不合理失誤，還有孫悟空耳朵結構不合理、身體出現不明結構物、褲子摺痕及腳掌透視怪異等。
復興商工學務主任劉聰明今天表示，在審視說明的過程當中發現該生某些部分交代不清楚，經過其解釋，作品中應該有7成是用AI。校方除了取消該生得獎資格外，也會記小過懲處。
對此，楊勝雄說，網友會那麼生氣，主要是該比賽已經明文禁止用AI生成，以及學生說自己是「錯用AI輔助」，讓人覺得太誇張，尤其寫實畫風，更容易一眼就看出是AI作品，因為AI生成的圖目前都會有一種風格，前景細節清楚、光線明顯，但後景就會比較模糊，還有這幅作品下半部陰影與透明感，電繪很難呈現。
但他認為學校老師不是看不出來，而是該生平常作品應該有一定水準，功力真的很強，從他提供的草圖看來，確實蠻像，且透視表現確實能透過圖層堆疊、合成來處理，校方才會相信他，頂多覺得他是在模擬某種AI畫風。
楊勝雄表示，生成式AI問世後，時代一直在變化，藝術界、教育界皆應認可AI生成繪畫勢不可擋，各界都在鼓勵學生善用AI，若不希望美展有該類作品，可以使用偵測軟體檢查，但他建議，既然已無法阻擋時代趨勢，何不乾脆開闢賽道，增加AI組，用AI條件來審核。