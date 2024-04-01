6.7吋大螢幕iPhone 15 Plus賣不好！網求別砍產線：長輩機超適合
蘋果目前最新機種為iPhone 15系列，其中擁有6.7吋大螢幕的iPhone 15 Plus銷量上不如入門款6.1吋螢幕的iPhone 15來的出色，就有網友發文問，Plus有更大的螢幕與續航力，但為何民眾不買單，可是反觀Pro系列大家就會買Pro max，讓他大感到疑惑，不解為何Plus系列會賣不好，有人認為「不上不下，不喜歡吧」，但同時有一票人認為該款機型兩大特色「大螢幕、續航強」是「長輩機」的好選擇。
記者周淑萍/綜合報導
有網友在Ptt上詢問，Pro系列的銷量，6.7吋的Pro Max比6.1吋Pro還要好，但反觀數字系列，同為大螢幕的Plus銷量就是比數字系列還差，在iPhone 14系列也是相同的情況，讓發文者不解，明明有更大的螢幕與續航，大家卻不願意買Plus，不懂原因出在哪裡，於是上網求解。
有網友認為是定位上有問題，認為「要買就買最好的，或是要買就買最便宜。」卡在中間較不受歡迎。此外，iPhone 15 Plus 起跳價3萬2900元，和iPhone 15 Pro 的3萬6900元，價差4000元，但包含鏡頭、處理器、螢幕等都有很大的差異，網友認為「Plus價格逼近Pro，根本就是意圖使人直接買Pro」。
另一派用戶則是大推Plus，尤其是「長輩」特別適合，因不需要Pro的規格，但又需要大螢幕、大電量， 認為「不求硬體極致的話，Plus會是耐戰機型。」同時也怕Plus會重蹈mini系列的覆轍，發聲「希望PLUS不要砍產線」。