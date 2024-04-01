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新電價上路！平均調幅11%　9成住宅漲3至5%、電費月增20元

▲新電價今（1）日上路，民生用電及產業用電全面調漲。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲新電價今（1）日上路，民生用電及產業用電全面調漲。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者鄭妤安/台北報導

新電價今（1）日上路，民生用電及產業用電全面調漲，平均上漲11%。其中，在民生用電方面，用電量700度以下者，電價調漲3到5%，共約1250萬戶、占比93%，試算每月電費增加不到新台幣20元，約為2顆超商茶葉蛋；產業用電方面，年用電量未達5億度的「一般產業」，電價調幅均不高於14%。

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▲（圖／NOWnews製圖）
▲新電價今（1）日上路，在民生用電方面，用電量700度以下者，電價調漲3到5%，共約1250萬戶、占比93%。（圖／NOWnews製圖）
台電公告的最新電價於今日開始實施，民生用電及產業用電將全面調漲，各級距電價漲幅皆有所不同。首先，民生用電方面，住宅每月用電落在330度以下者，電價調幅僅3%，影響戶數達908萬戶；331至700度者，調幅為5%；701至1000度者，調漲7%；達1001度以上者，調漲10%。

經台電試算，民生用電度數約330度的住戶，調整後每月電費增加21元，平均每天增加不到1元；用電約700度者，調整後每月電費增加99元，平均每天約增加3元。

小商家700度以下者，僅調3%，影響戶數約55萬戶；701至1500度者，電價調幅為5%；1501至3000度的小商店調漲7%；3001度以上的小商店則調10%。

而產業用電方面，年用電量未達5億度的一般產業，電價調幅均不高於14%，共計有超過44萬家工業用電戶適用；用電量落在5億度以上，且近2年用電平均為正成長的「用電大戶」及網路資料中心，電價調幅最多達25%。

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