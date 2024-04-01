德國大麻合法化新法上路！滿18歲國民可持有與種植 不包含觀光客
德國今（1）日大麻合法化的新法正式上路，年滿18歲的國民能夠合法持有與使用大麻，且可在家中最多栽種3株大麻，7月1日起更將進一步開放大麻私人俱樂部，允許會員透過非營利性的俱樂部種植與取得大麻。不過，德國大麻法案並未包含觀光客，荷蘭、泰國出現的大麻國際旅客潮應不會在德國上演。
記者倪浩軒/綜合報導
德國的大麻法案在聯邦議會經過多輪爭論，最終以407票贊成226票反對的票數通過。法案於今日正式上路，具體內容包括年滿18歲德國公民可在公共場所以及私人場所，分別持有最多25克和50克的大麻，同時也開放每戶家庭能夠種植3株大麻。法案實施後，大麻就如同香菸或啤酒一樣，成為一種可供民眾娛樂使用的物品。但是在公共場所使用大麻仍有限制，於早上7點至晚上8點，不得在學校、運動中心、行人步行區等地周圍吸食大麻。
7月1日起，還將進一步開放德國成年居民，組成或加入大麻社交俱樂部，成員上限500人，俱樂部允許在符合非營利的規定下，種植與銷售大麻。
《BBC》報導指出，德國支持大麻法案的主要論點在於，即使法律禁止，依然有數百萬人在使用大麻，不如透過合法化，來消滅黑市並改善對於大麻的控管，且由於只開放德國公民使用，不需擔心國際大麻觀光客湧入造成亂象。
不過，反對者認為大麻法案上路將讓德國進入混亂時期，吸食需求大增，恐怕反而促進黑市發展，雖然開放家庭可在自家種植，但照料大麻沒有想像中簡單，且隨著法案上路，警察執法時如何區分使用者與毒販也是一大挑戰。
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