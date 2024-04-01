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經營偷拍論壇海撈百萬！國小師遭王婉諭踢爆惡行　法院判決出爐

▲一名碩士畢業的林姓國小老師，2014年起經營網路論壇販售偷拍影片，不法獲利達上百萬元。（示意圖／翻攝pixabay）
▲一名碩士畢業的林姓國小老師，2014年起經營網路論壇販售偷拍影片，不法獲利達上百萬元。（示意圖／翻攝pixabay）

記者陳苾暐/綜合報導

一名碩士畢業的林姓國小老師，2014年起經營網路論壇販售偷拍影片，不法獲利達上百萬元，日前時代力量前立委王婉諭踢爆相關情事後，地檢署立刻展開調查並起訴，案經審理，台北地方法院一審依非公務機關非法利用個人資料等罪判處林男6年10月，同時沒收犯罪所得。

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據了解，任職於國小老師的林姓男子，2014年起與綽號「老馬」的犯嫌一同經營網路論壇販售偷拍性愛影片，由於林男截至2016年為止，共協助整理約100G未成年女子性交影片，因此深得對方信任，從2016年9月開始負責帳房部分，協助收取會員入會費及購買影片事宜。

案經審理，法官認為林男身為教師，卻未以言教身教為學子表率，還與偷拍論壇業者合謀，內容且極盡物化女性、暴露被害人隱私、個人資料，使被害人受創甚深，因此依法判刑6年10月。可上訴。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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