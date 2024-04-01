名家論壇》單厚之／國會改革　一本爛帳

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馬英九完全執政的8年，民進黨也主張總統國情報告要即問即答，國會改革要有「藐視國會」刑責，同時將立院調查權極大化；而當時的國民黨則反對即問即答，對其他國會改革相關修法也意興闌珊。如今的國民黨幾乎完全複製當年民進黨的主張，而民進黨則翻臉不認帳，把所有當年自己的主張都打成違憲。
立法院聽取總統國情報告之權，是民國94年修憲後才有的，至今已經快20年都還沒有行使過；立法院的調查權，則是民國93年底大法官會議釋字585號給立法院的權力，大法官會議並沒有清楚說明該權力到底有多大、可以行使到什麼程度，立法院也從未制訂出相關的法令，至今也從未行使過。
這兩個20年從未行使的權力都是憲政層級，所以未來做出的規範若引發爭議，自然也就是憲政爭議。民進黨團已經揚言即便在野黨強渡關山，也要聲請大法官釋憲，也不是完全沒有道理。當然，以這屆大法官會議過往的作風，無論民進黨有沒有理，大法官會議都會做出符合民進黨利益的解釋。
今天的藍、過去的綠，都曾主張總統國情報告要即問即答，另一方都聲稱有違憲爭議。國情報告比照總質詢模式，的確可能造成「立法院監督總統」，與《憲法》「行政院向立法院負責」的精神有衝突，但若從《憲法增修條文》的文字來看，似乎並無不許，只是有沒有必要的問題。
至於「藐視國會罪」的刑責、調查權的範圍，則的確很容易超越釋字585號的授權，產生違憲的疑慮。但民進黨今日提出的版本，其實是大幅限縮了國會聽證調查的範圍，根本就是閹割國會的權力。更好笑的是，民進黨一方面高喊「國會改革不是國會擴權」，另一方面卻又要將立委的總質詢從目前不到場就視同棄權，改為固定時間制，即便立委不在場，行政院長和閣員也必須要空等，這不僅是反改革，更是實實在在的擴權。
雖然藍綠都一樣昨日今非，但情境並不完全相同，民進黨當初提國會改革版本時，是國民黨完全執政、朝大野小，在野黨自然是「漫天喊價、就地還錢」，反正無論怎樣主張，都不可能成真，至少要吸引最多的討論、引發社會最大的注意。但如今國民黨已經是國會最大黨，不是過去8年任民進黨碾壓的情況，自然就該有更多承擔的覺悟，不能停留在只是喊爽、只想嘴贏民進黨的程度。
國民黨不能只有最好的打算，卻沒有最壞的準備，如果真的想要以脆弱的國會多數為所欲為，最終走上釋憲一途，不啻是讓大法官決定國會改革的生死。屆時萬一大法官會議再往民進黨傾斜，不是沒有可能推翻（或部分推翻）釋字585號解釋，沒收立法院好不容易到手的調查權。屆時在野黨才真的欲哭無淚。
●作者：單厚之／資深媒體人
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