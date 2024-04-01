韓韶禧遭起底「大面積刺青照曝光」！經紀公司狠砸2000萬雷射洗白
韓韶禧這2週以來風波不斷，最近又被起底出道前的照片，發現她在雙臂及骨盆上都有多處刺青，看起來十足像個「太妹」，為了扭轉形象，經紀公司特地花2000萬韓元（約新台幣50萬元）幫她做雷射。去年8月韓韶禧又在IG上曬出大面積刺青，嚇壞不少粉絲，所幸只是烏龍一場，所謂的刺青只是貼上紋身貼紙。
記者張一笙／綜合報導
韓韶禧出道前是韓國模特兒圈小有名氣的模特兒，有粉絲翻出韓韶禧2016年出道以前的刺青與抽菸照，韓韶禧也大方承認表示：「那時候的樣子是我，現在這個樣子也是我。」過去韓韶禧就在訪談時提到，經紀公司為了將她打造成更符合形象的演員，因此花了2000萬韓元幫她做雷射刺青。
熟悉韓韶禧的粉絲都知道她的個性素來就是直來直往，因此也成了她如今的致命缺點，近期捲入與柳俊烈的戀愛風波，2人戀情從認愛到見光死分手僅僅2週。然而，韓韶禧也在這2週內瘋狂在社群平台上發文澄清自己不是「第三者」，經紀公司想攔都攔不住。
韓韶禧過去只在雙臂上及骨盆上有刺青，除了外婆的生日，還有一些小狗、花朵的刺青，2016年出道以前，在經紀公司與整形醫院的努力及配合下，韓韶禧花了將近10個月時間來將刺青雷射掉，並且恢復皮膚狀態。事實上，韓韶禧在她爆紅的《夫妻的世界》演出時，身上已經是零刺青狀態。
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