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天氣預報／大雷雨明天說掰！週三飆35度　清明連假「雨越來越大」

▲鋒面影響告一段落，明後兩天天氣溫暖偏熱，清明節新一波鋒面來襲，全台再度變天。（圖／記者陳明安攝）
▲鋒面影響告一段落，明後兩天天氣溫暖偏熱，清明節新一波鋒面來襲，全台再度變天。（圖／記者陳明安攝）

記者張志浩／綜合報導

經過連續2天的大雷雨後，明（2）日終於迎回穩定的好天氣，中央氣象署預報員朱美霖指出，明日清晨，台中至嘉義地區仍要留意局部大雨，不過上午開始各地鋒面影響結束，各地都將回到多雲到晴的天氣，週三（4/3）氣溫進一步回溫，中南部白天氣溫可達攝氏35度，週四清明連假開始，新一波鋒面來襲，北部、東半部先有降雨，週末雨區擴大，整個中部以北都將有雨勢。

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▲明後兩天天氣回穩，氣溫不斷攀升，週三各地高溫都突破攝氏30度，中南部更達攝氏35度或以上。（圖／中央氣象署提供）
▲明後兩天天氣回穩，氣溫不斷攀升，週三各地高溫都突破攝氏30度，中南部更達攝氏35度或以上。（圖／中央氣象署提供）
明天天氣回歸穩定　全天體感溫暖偏熱

朱美霖表示，明後兩天沒有鋒面或對流系統影響，全台各地都是多雲到晴，只有午後各地山區會有局部短暫陣雨，清晨時，中南部容易有「局部霧」或「低雲」影響能見度，行車要注意安全，午後桃園至苗栗則有較強陣風。

氣溫部分，明日北台灣和宜蘭攝氏21至32度、中南部攝氏24至33度、花東攝氏21至29度，週三氣溫會再升高，北台灣和宜蘭攝氏23至33度、中南部攝氏25至35度、花東攝氏23至30度，體感都是溫暖偏熱，花東地區在週三要留意「焚風」，局部地區將會有更高溫度出現。

▲明後兩天降雨趨緩，不過清明連假開始，新的一波鋒面來襲，降雨預計會持續到下週，週日雨勢最劇烈。（圖／中央氣象署提供）
▲明後兩天降雨趨緩，不過清明連假開始，新的一波鋒面來襲，降雨預計會持續到下週，週日雨勢最劇烈。（圖／中央氣象署提供）
清明連假天氣不穩　鋒面來亂雨轟到下週

針對清明連假天氣，朱美霖提醒，另一波鋒面屆時位於台灣北部海面，天氣再度轉趨不穩定，北部、東半部及中部山區有局部短暫陣雨，其它地區為多雲，整體情況和近日雷雨發生的環境類似，但降雨強度會縮減，雨勢最大的時段落在週日（4/7），降雨範圍擴大到中部以北、東半部及南部山區有局部短暫陣雨，其它地區為多雲。

下週一至下週三（4/8至4/10）鋒面持續位於台灣附近，目前預估中部以北、東半部及南部山區降雨機率仍然偏高，其它地區雲量也偏多，不過春季天氣系統變化快速，氣象預報隨時有更動可能，民眾請持續留意最新天氣動態。

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