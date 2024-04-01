天氣預報／大雷雨明天說掰！週三飆35度　清明連假「雨越來越大」

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朱美霖表示，明後兩天沒有鋒面或對流系統影響，全台各地都是多雲到晴，只有午後各地山區會有局部短暫陣雨，清晨時，中南部容易有「局部霧」或「低雲」影響能見度，行車要注意安全，午後桃園至苗栗則有較強陣風。
氣溫部分，明日北台灣和宜蘭攝氏21至32度、中南部攝氏24至33度、花東攝氏21至29度，週三氣溫會再升高，北台灣和宜蘭攝氏23至33度、中南部攝氏25至35度、花東攝氏23至30度，體感都是溫暖偏熱，花東地區在週三要留意「焚風」，局部地區將會有更高溫度出現。
清明連假天氣不穩 鋒面來亂雨轟到下週
針對清明連假天氣，朱美霖提醒，另一波鋒面屆時位於台灣北部海面，天氣再度轉趨不穩定，北部、東半部及中部山區有局部短暫陣雨，其它地區為多雲，整體情況和近日雷雨發生的環境類似，但降雨強度會縮減，雨勢最大的時段落在週日（4/7），降雨範圍擴大到中部以北、東半部及南部山區有局部短暫陣雨，其它地區為多雲。
下週一至下週三（4/8至4/10）鋒面持續位於台灣附近，目前預估中部以北、東半部及南部山區降雨機率仍然偏高，其它地區雲量也偏多，不過春季天氣系統變化快速，氣象預報隨時有更動可能，民眾請持續留意最新天氣動態。