全台最後一塊拼圖！eTag「自動代扣停車費」今起納雲林斗六

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雲林縣因人口及產業快速發展，車輛大量增加與長期佔用用車格導致停車問題日益嚴重，縣政府修正雲林縣公有公共停車場收費及管理自治條例，並自去年起於斗六市公園路、府文路、民生南路優先實施收費，今起再擴大停車收費範圍，民眾可透過遠通電收代扣或到四大超商繳費。
除雲林縣，南投縣已於今年3月1日啟動路邊停車收費，正式宣告南投免費停車走入歷史，民眾除了可透過掃描「智慧停車柱」上QRcode繳費，亦可直接申辦「eTag停車扣繳服務」繳費，無須掃碼或跑超商繳費，更能節省寶貴時間和精力，。
遠通電收除攜手各縣市政府推出路邊停車代扣繳服務，亦攜手子公司遠創智慧，協助停車業者打造數位停車場及多元行動支付平台，並且持續放大「點數經濟」，繼與HAPPY GO停車累點優惠、台新銀行「台新Point」互惠串聯後，再新增與第一銀行合作推出「粉獅幣」兌換uTagGo「減碳車幣」服務，持續為用路人節省荷包。
第一銀行會員使用粉獅幣可兌換不同面額的「減碳車幣」，將兌換之「減碳車幣」匯入uTagGo APP，即可折抵國道通行費及全台路邊及uTagGo數位停車場停車費，不僅節省荷包，更能減少列印紙本單據浪費和實體繳費所產生的碳排放，實踐低碳生活。