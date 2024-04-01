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全台最後一塊拼圖！eTag「自動代扣停車費」今起納雲林斗六

▲遠通電收今（1）日表示，即日起eTag可自動代扣雲林縣斗六市路邊停車費。（圖／遠通電收提供）
▲遠通電收今（1）日表示，即日起eTag可自動代扣雲林縣斗六市路邊停車費。（圖／遠通電收提供）

記者許若茵／台北報導

遠通電收今（1）日表示，即日起eTag可自動代扣雲林縣斗六市路邊停車費，等同台灣本島收費汽車格皆可使用eTag自動代扣停車費。遠通表示，秉持「便捷行車，智慧交通，優質生活」的服務願景，感謝能與全台縣市政府，以及醫院、百貨、飯店、學校及停車場業者，與遠通共同達成「數位停車服務」新里程碑，並期待透過節省列印停車單據，讓廣大用路人在便利停車的同時，無痛落實ESG。

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遠通電收表示，民眾可使用「遠東商銀、國泰、台新、玉山或中信」五家銀行的信用卡，透過uTagGo App或至銀行網銀快速申辦，即可代扣各縣市路邊停車費，每月只須隨信用卡繳費一次，省去每次停完車跑超商或單次線上繳費的時間，更可避免逾期受罰的風險。

雲林縣因人口及產業快速發展，車輛大量增加與長期佔用用車格導致停車問題日益嚴重，縣政府修正雲林縣公有公共停車場收費及管理自治條例，並自去年起於斗六市公園路、府文路、民生南路優先實施收費，今起再擴大停車收費範圍，民眾可透過遠通電收代扣或到四大超商繳費。

除雲林縣，南投縣已於今年3月1日啟動路邊停車收費，正式宣告南投免費停車走入歷史，民眾除了可透過掃描「智慧停車柱」上QRcode繳費，亦可直接申辦「eTag停車扣繳服務」繳費，無須掃碼或跑超商繳費，更能節省寶貴時間和精力，。

遠通電收除攜手各縣市政府推出路邊停車代扣繳服務，亦攜手子公司遠創智慧，協助停車業者打造數位停車場及多元行動支付平台，並且持續放大「點數經濟」，繼與HAPPY GO停車累點優惠、台新銀行「台新Point」互惠串聯後，再新增與第一銀行合作推出「粉獅幣」兌換uTagGo「減碳車幣」服務，持續為用路人節省荷包。

第一銀行會員使用粉獅幣可兌換不同面額的「減碳車幣」，將兌換之「減碳車幣」匯入uTagGo APP，即可折抵國道通行費及全台路邊及uTagGo數位停車場停車費，不僅節省荷包，更能減少列印紙本單據浪費和實體繳費所產生的碳排放，實踐低碳生活。

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