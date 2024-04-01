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美國「佔屋者」橫行！紐約屋主換鎖趕人反被警方逮捕　怒轟太荒謬

▲美國紐約只要使用者在一處房產內停留30天，就能主張「佔屋者權利」，就有位屋主因為要趕人走，反被佔屋者告上法院，讓屋主直呼太離譜。（圖／翻攝自Pixabay）
▲美國紐約只要使用者在一處房產內停留30天，就能主張「佔屋者權利」，就有位屋主因為要趕人走，反被佔屋者告上法院，讓屋主直呼太離譜。（圖／翻攝自Pixabay）

記者倪浩軒/綜合報導

美國紐約市只要使用者在一處房產內停留30天，就能主張「佔屋者權利」，獲得法律保障，而房屋的合法所有人若要將「佔屋者」趕走，往往必須經過曠日費時的法律戰。美國紐約更有位屋主，因為要趕人走，反被佔屋者告上法院；還有位屋主，因為趕人換鎖挨告後被警方逮捕，讓屋主直呼太離譜！

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根據《紐約郵報》報導，由於紐約對佔屋者寬鬆的法律規定，讓許多佔屋者到處「入侵」他們住屋，已經成為社會亂象，而房屋的合法所有人反而頻頻挨告，更是讓人難以理解這其中的邏輯。

紐約皇后區的一位屋主佛曼（Juliya Fulman）透露，自己將名下一套93萬美元、約新台幣2971萬元的房產出租，不料在找到租客前，房子就被不知名人士闖入，房仲要求他們離開，對方則聲稱自己是「佔屋者」，已經在屋內住了3個多月。

佛曼出示了房屋的所有權文件，並透過附近的監視器畫面證明，闖入者根本沒有如他們所聲稱的在屋內住了3個多月，於是警方勒令佔屋者離開。佛曼透露，本來為了出租而重新裝修的房屋，如今牆壁、地板都出現大量刮痕，且房中還充斥著大麻氣味。

而磨難還沒有結束，幾天後佛曼發現自己被告了，佔屋者不僅起訴屋主，連房仲與物業管理業者一併提告，因為他們聲稱自己的「佔屋權益」遭到侵害。

佛曼無奈指出，官司要到4月5日才會開庭，而法官表示，在訴訟期間「最好」不要讓其他租戶入住，以免問題變得更加複雜。所以，佛曼只能讓房屋空置，並且承擔上法院的時間成本，不知道官司會打多久，甚至不知道是否能夠勝訴。

佛曼並不是唯一的例子，之前皇后區也有一一位屋主，因為要把「佔屋者」趕走，將房屋換鎖後被告，結果遭到警方逮捕，因為法律不允許屋主採取換鎖的手段來強制驅離佔屋者。

佛曼表示，司法系統對房主不利，「有人闖入我的房子，我反而成為被告，這種事怎麼可能發生？」佛曼認為佔屋者都是「機會主義者」，他們懂得如何利用法律來佔便宜，「如果你能夠靠著別人的房子度日，為什麼還要努力工作來支付房租或房貸呢？」

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