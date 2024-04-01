拉麵店端出「女王具足蟲」！芭比粉超夢幻 1碗4100元愚人節限定
今（1）日是一年一度的愚人節，許多店家都趁勢推出許多以假亂真的行銷活動，讓民眾被搞得頭昏腦脹。以搞怪口味闖出知名度的「拉麵公子」，自然也沒放過這個機會，在粉專宣布推出「女王具足蟲」，身上是超夢幻的芭比粉色，衝擊度比去年大王還要強，讓不少粉絲驚呼：「這是最強愚人節企劃」。
記者潘毅／綜合報導
「再次拿到這個夢寐以求的夢幻食材啦！」今（1）日下午拉麵公子開心在臉書粉專公告，要推出「女王具足蟲」濃厚愚介雞白湯拉麵，僅限熟客預約，售價4100元，隨後解釋「女王具足蟲」在大多數情況下表現為肉食性動物，主要食用如鯨魚、魷魚等海洋動物之腐食。其生活在冰冷的深海，棲息於170公尺至2140公尺深、昏暗無光、攝氏4度的海域，此次捕獲的海域為「東傻群島」附近！
拉麵公子還提到，「女王具足蟲」採用清蒸調理，「白肉的部分吃起來有龍蝦加螃蟹的食感與香氣，黃色的腺體吃起來有類似蟹黃蟹膏的口感與味道，整體的口味上是出乎意料的鮮甜。殼還是作為裝飾使用為主，所以就不拿來熬湯，會以濃厚愚介雞白湯做為湯底，是以雞白湯再加入大量小卷熬煮，混和四種鰹節類食材，與多款水產乾物，風味溫和、韻味醇厚。」
誇張的愚人節貼文曝光，瞬間逗樂了大批老饕「只有公子可以超越公子」、「嚇不倒我的」、「今天發生什麼事我都不會被騙了」、「真希望不是愚人節企劃，太喜歡粉紅色」。而拉麵公子還在限時動態上發出店內點餐系統內，真的有「女王具足蟲」濃厚愚介雞白湯拉麵這個品項，還強調「真的有啦」，讓民眾更加難辨真假。
事實上，去年拉麵公子就推出過「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」，一碗售價1480元，價格不親民，卻依舊吸引大批老饕蜂擁而至前往朝聖，照片還紅遍全球，成為各國媒體關注的話題。